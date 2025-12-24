自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

強化幼童口腔預防保健 童綜合醫院「口腔親善之家」成立

2025/12/24 14:30

童綜合醫院「口腔親善之家」，加強孩童口腔保健。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院「口腔親善之家」，加強孩童口腔保健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕因應賴清德總統推動之健康台灣「全面優化兒少醫療照護」，童綜合醫院響應政策成立「口腔親善之家」，成為台中率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院，提供由牙醫師及相關團隊口腔健康照護服務，自出生起培養終生受用的口腔健康行為，以提高嬰幼兒接受口腔醫療照護比率，降低兒童齲齒發生率，保障兒童口腔醫療權益。

為了讓更多民眾了解童綜合醫院「口腔親善之家」提供的服務，今日（24）舉辦「口腔親善之家」啟動儀式，兒童牙科主任陳瑋玲表示，根據中華民國兒童牙科醫學會建議，孩子在一歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子口腔清潔與飲食搭配，口腔親善之家能夠為0歲孩子開始提供長期口腔健康照護，一直到孩子成長到18歲為止。

童綜合醫院「口腔親善之家」是由醫院跨專業執行團隊所組成，提供孕婦及0-5歲幼兒口腔預防保健及牙科醫療照護服務，並為1歲以前兒童口腔狀況（含齲齒風險）進行評估，亦擬定完整口腔保健計畫。

口腔醫學部營運長陳雅怡指出，期望能將口腔健康觀念向下延伸，及早介入口腔健康的評估來提供關鍵時刻預防性口腔健康照護機會，有助於大幅減少孩子罹口腔疾病的機率。

童綜合董事長童敏哲表示，孩子從小就養成正確口腔衛生觀念與定期檢查的習慣，有效降低家庭支出與時間成本，並減少社會的醫療負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中