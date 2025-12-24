強化幼童口腔預防保健 童綜合醫院「口腔親善之家」成立

童綜合醫院「口腔親善之家」，加強孩童口腔保健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕因應賴清德總統推動之健康台灣「全面優化兒少醫療照護」，童綜合醫院響應政策成立「口腔親善之家」，成為台中率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院，提供由牙醫師及相關團隊口腔健康照護服務，自出生起培養終生受用的口腔健康行為，以提高嬰幼兒接受口腔醫療照護比率，降低兒童齲齒發生率，保障兒童口腔醫療權益。

為了讓更多民眾了解童綜合醫院「口腔親善之家」提供的服務，今日（24）舉辦「口腔親善之家」啟動儀式，兒童牙科主任陳瑋玲表示，根據中華民國兒童牙科醫學會建議，孩子在一歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子口腔清潔與飲食搭配，口腔親善之家能夠為0歲孩子開始提供長期口腔健康照護，一直到孩子成長到18歲為止。

童綜合醫院「口腔親善之家」是由醫院跨專業執行團隊所組成，提供孕婦及0-5歲幼兒口腔預防保健及牙科醫療照護服務，並為1歲以前兒童口腔狀況（含齲齒風險）進行評估，亦擬定完整口腔保健計畫。

口腔醫學部營運長陳雅怡指出，期望能將口腔健康觀念向下延伸，及早介入口腔健康的評估來提供關鍵時刻預防性口腔健康照護機會，有助於大幅減少孩子罹口腔疾病的機率。

童綜合董事長童敏哲表示，孩子從小就養成正確口腔衛生觀念與定期檢查的習慣，有效降低家庭支出與時間成本，並減少社會的醫療負擔。

