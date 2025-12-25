自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白蘿蔔精華「1部位」丟錯太可惜！ 專家：維生素A高2300倍

2025/12/25 06:29

食農專家韋恩指出，相較於白蘿蔔的白色本體，白蘿蔔葉所含蛋白質、膳食纖維、維生素C等營養素含量均勝出，可說是營養寶庫；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，相較於白蘿蔔的白色本體，白蘿蔔葉所含蛋白質、膳食纖維、維生素C等營養素含量均勝出，可說是營養寶庫；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕時序轉眼間就到歲末12月，也是「平價人參」白蘿蔔的產季。食農專家韋恩表示，一般人常將買回的白蘿蔔葉子先切除，才進行料理，其實相當可惜。因為蘿蔔葉所含營養素十分豐富，尤其相較於白蘿蔔白色本體，白蘿蔔葉的維生素A含量甚至高逾2300倍。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，蘿蔔葉雖然纖維比較粗、口感比較辣，但其所含營養素與蘿蔔白色部分相較，蛋白質約高出5倍、膳食纖維為2倍、鉀約1.5倍、鈣與鐵含量約7倍、鎂約2.5倍、葉酸與維生素C則均約4倍，至於β-胡蘿蔔素（維生素A）則超過2千倍，營養成分十分驚人。

對此，韋恩也強調，將營養豐富的白蘿蔔葉丟掉實在太可惜，推薦可將白蘿蔔葉醃成雪裡紅、切碎快炒、煮湯或是打成汁，都是不錯的變化吃法，除不浪費營養，而且也很美味。

此外，韋恩也曾於網站分享補充，日本流行的青汁，其實最早也是以蘿蔔葉製成。由於二次大戰期間日本食物嚴重不足，為讓處於飢餓與營養不良邊緣的民眾可快速補充綠色營養，當時京都帝國大學遠藤仁郎博士發明將蘿蔔葉打成汁的克難喝法，以便補充營養素與纖維質，並命名為「青汁」。如今青汁內容物、喝法多樣化，也成為補充膳食纖維等營養的健康飲品之一。

