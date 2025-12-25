自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性過40夜尿增多恐是警訊 專家：4營養顧好攝護腺

2025/12/25 20:28

年過40的男性如果有夜尿、頻尿症狀恐非單純老化，專家建議，從補充鋅、茄紅素、Omega-3、硒等4個關鍵營養著手改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

年過40的男性如果有夜尿、頻尿症狀恐非單純老化，專家建議，從補充鋅、茄紅素、Omega-3、硒等4個關鍵營養著手改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男人年過40歲以後，通常會面臨夜尿、頻尿困擾，多數人可能以為單純老化，營養師薛曉晶則提醒，這是身體給出的重要警訊，換言之，男性的攝護腺是反映全身健康的「儀表板」。她建議，不妨從補充鋅、茄紅素、Omega-3、硒等4個關鍵營養著手，以保養攝護腺健康。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，一旦40歲以上的男性發生夜尿、頻尿、PSA 偏高等狀況時，其代表的是身體正提醒你「全身習慣」該調整，如果有這些難言之隱就要警覺，包括：晚上頻繁起床如廁，睡眠被打斷好幾次；出門前或開會前，總得先「清空一下」膀胱；健檢報告顯示PSA略高、攝護腺稍大，醫生建議追蹤，你卻以為只是老化。

她接著說，醫學研究強調，攝護腺問題很少「突然」發生，多為數十年生活方式累積的結果。美國 Rush 大學醫學中心總結，中年後罹患良性攝護腺肥大與攝護腺癌的男性，常伴隨肥胖、代謝症候群、抽菸、久坐、飲酒過量與高脂飲食等問題。系統性回顧也指出，攝護腺是全身鋅濃度最高的器官之一，當慢性發炎、氧化壓力與營養失衡長期存在時，攝護腺細胞對鋅、硒等保護性營養素利用下降，細胞增生與癌變風險便逐漸堆高。換言之，夜尿頻尿不只是「變老」，而是該好好檢視飲食、體重、睡眠、運動習慣。

攝護腺的4關鍵營養

如何做好攝護腺的保護呢？薛曉晶分析，打好抗發炎與抗氧化底盤，要先從4項營養素著手：

●鋅：攝護腺裡密度最高的礦物，太少不行、太多也無益

鋅助於抗氧化酵素、DNA 修復與細胞增生調控。成人男性每日目標約11毫克鋅，優先從食物攝取：牡蠣、蟹類、牛羊肉、南瓜子、腰果、全穀類。最好以均衡飲食搭配綜合維他命低劑量補充為主，民眾千萬不要自行長期吃高劑量單方鋅錠，以免干擾銅等其他礦物質。

●茄紅素：讓「番茄紅」成為攝護腺的日常保護色

茄紅素是番茄、西瓜、紅柚等紅色蔬果中的脂溶性植化素，抗氧化力強。每天至少1份紅色蔬果：番茄、小番茄、西瓜、紅椒、紅肉葡萄柚。研究指出，「煮熟番茄＋油脂」能顯著提升茄紅素吸收率。例如：番茄橄欖油炒菇、番茄牛肉湯、義大利紅醬麵。

●Omega-3：將脂肪環境從「促炎」調成「低發炎」

Omega-3（EPA/DHA）與腫瘤增殖、發炎訊號密切相關。每週至少2次深海魚（鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚），烹調油盡量改用橄欖油，減少葵花油、玉米油等高 Omega-6 植物油。

●硒：抗氧化小兵，但「適量」比「大量」重要

硒是穀胱甘肽過氧化酶關鍵成分，參與抗氧化防禦。食物來源：巴西堅果（1 顆約 90 微克，注意份量）、蝦蟹、魚、蛋、全穀。薛曉晶不建議自行長期吃高劑量硒錠，以「食物＋綜合維他命」為主要來源即可。

事實上，近年大型研究更強調，整體飲食型態，而非單一食物才是更好的保健之道。《European Urology》2025 年系統性回顧指出，遵循地中海飲食或整體健康飲食模式的男性，攝護腺癌發生與死亡風險均較低；確診患者若持續高蔬果、全穀、健康油脂、低紅肉飲食，疾病惡化與死亡率也較低。

薛曉晶總結3個重點：1. 攝護腺非突然變差，而是幾年生活習慣的成績單；2. 鋅、茄紅素、Omega-3、硒，加上以植物為主的地中海飲食與規律運動，是目前證據最穩定、又能兼顧心血管與體重的選擇；3. 無需一次做到100分，從今天起，多加一份番茄、少一根菸、多走一層樓梯，身體就會一點一滴更健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中