健康網》男性過40夜尿增多恐是警訊 專家：4營養顧好攝護腺

〔健康頻道／綜合報導〕男人年過40歲以後，通常會面臨夜尿、頻尿困擾，多數人可能以為單純老化，營養師薛曉晶則提醒，這是身體給出的重要警訊，換言之，男性的攝護腺是反映全身健康的「儀表板」。她建議，不妨從補充鋅、茄紅素、Omega-3、硒等4個關鍵營養著手，以保養攝護腺健康。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，一旦40歲以上的男性發生夜尿、頻尿、PSA 偏高等狀況時，其代表的是身體正提醒你「全身習慣」該調整，如果有這些難言之隱就要警覺，包括：晚上頻繁起床如廁，睡眠被打斷好幾次；出門前或開會前，總得先「清空一下」膀胱；健檢報告顯示PSA略高、攝護腺稍大，醫生建議追蹤，你卻以為只是老化。

她接著說，醫學研究強調，攝護腺問題很少「突然」發生，多為數十年生活方式累積的結果。美國 Rush 大學醫學中心總結，中年後罹患良性攝護腺肥大與攝護腺癌的男性，常伴隨肥胖、代謝症候群、抽菸、久坐、飲酒過量與高脂飲食等問題。系統性回顧也指出，攝護腺是全身鋅濃度最高的器官之一，當慢性發炎、氧化壓力與營養失衡長期存在時，攝護腺細胞對鋅、硒等保護性營養素利用下降，細胞增生與癌變風險便逐漸堆高。換言之，夜尿頻尿不只是「變老」，而是該好好檢視飲食、體重、睡眠、運動習慣。

攝護腺的4關鍵營養

如何做好攝護腺的保護呢？薛曉晶分析，打好抗發炎與抗氧化底盤，要先從4項營養素著手：

●鋅：攝護腺裡密度最高的礦物，太少不行、太多也無益

鋅助於抗氧化酵素、DNA 修復與細胞增生調控。成人男性每日目標約11毫克鋅，優先從食物攝取：牡蠣、蟹類、牛羊肉、南瓜子、腰果、全穀類。最好以均衡飲食搭配綜合維他命低劑量補充為主，民眾千萬不要自行長期吃高劑量單方鋅錠，以免干擾銅等其他礦物質。

●茄紅素：讓「番茄紅」成為攝護腺的日常保護色

茄紅素是番茄、西瓜、紅柚等紅色蔬果中的脂溶性植化素，抗氧化力強。每天至少1份紅色蔬果：番茄、小番茄、西瓜、紅椒、紅肉葡萄柚。研究指出，「煮熟番茄＋油脂」能顯著提升茄紅素吸收率。例如：番茄橄欖油炒菇、番茄牛肉湯、義大利紅醬麵。

●Omega-3：將脂肪環境從「促炎」調成「低發炎」

Omega-3（EPA/DHA）與腫瘤增殖、發炎訊號密切相關。每週至少2次深海魚（鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚），烹調油盡量改用橄欖油，減少葵花油、玉米油等高 Omega-6 植物油。

●硒：抗氧化小兵，但「適量」比「大量」重要

硒是穀胱甘肽過氧化酶關鍵成分，參與抗氧化防禦。食物來源：巴西堅果（1 顆約 90 微克，注意份量）、蝦蟹、魚、蛋、全穀。薛曉晶不建議自行長期吃高劑量硒錠，以「食物＋綜合維他命」為主要來源即可。

事實上，近年大型研究更強調，整體飲食型態，而非單一食物才是更好的保健之道。《European Urology》2025 年系統性回顧指出，遵循地中海飲食或整體健康飲食模式的男性，攝護腺癌發生與死亡風險均較低；確診患者若持續高蔬果、全穀、健康油脂、低紅肉飲食，疾病惡化與死亡率也較低。

薛曉晶總結3個重點：1. 攝護腺非突然變差，而是幾年生活習慣的成績單；2. 鋅、茄紅素、Omega-3、硒，加上以植物為主的地中海飲食與規律運動，是目前證據最穩定、又能兼顧心血管與體重的選擇；3. 無需一次做到100分，從今天起，多加一份番茄、少一根菸、多走一層樓梯，身體就會一點一滴更健康。

