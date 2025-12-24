健康網》小心「瘦胖子」高血脂危機 醫「幫血去油」3招

不少人身材清瘦卻有高血脂；心臟內科醫師楊智鈞建議用3招幫血液去油。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人看起來並不胖，卻有高血脂，這是怎麼一回事？台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」希望大家不要有體型迷思。

楊智鈞表示，外表清瘦不代表血管健康，「瘦胖子」反而更易忽視高血脂危機。「瘦子就不會有高血脂嗎？」楊智鈞表示，我們常理直氣壯地認為，肥胖是萬病之源，只要我把體重控制好，身材維持得精瘦，心血管疾病就跟我絕緣。

請繼續往下閱讀...

他舉個例子：「有位 65 歲的大哥，用他真實的血液報告，給了我們一堂震撼教育。」這位大哥走進診所時，步履輕盈，身形清瘦，看起來完全不像是有三高問題的人。他注重養生，甚至對自己的健康頗有自信。然而，當血液檢查報告一出來，那個數字不僅讓他愣住，連許多陪同的家屬都會感到不可思議。

楊智鈞表示，這就是典型的「瘦胖子」（Skinny Fat）。這類族群雖然皮下脂肪不多，看起來不胖，但脂肪都堆積在內臟和血管裡。這種「看不見的胖」，往往比看得見的肥胖更危險，因為它讓人失去戒心。所幸當事男性最後為血液「去油解膩」有成。

楊智鈞提醒3點：

●飲食控制：減少精緻澱粉與高油脂食物攝取。

●規律運動：促進新陳代謝，維持血管彈性。

●定期追蹤：遵守醫囑，確保狀態。

