健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》耶誕大餐聰明吃全攻略 想避雷別選「這食物」熱量超爆卡

2025/12/24 17:08

好食課營養師李宜樺指出，耶誕假期去牛排店吃排餐時，建議點肋眼、板腱等較低脂部位，尤應避免脂肪多的牛小排；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺指出，耶誕假期去牛排店吃排餐時，建議點肋眼、板腱等較低脂部位，尤應避免脂肪多的牛小排；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕耶誕假期來臨，免不了相約親朋好友大吃一頓。好食課營養師李宜樺（Anna）分享，節慶吃大餐挑選主餐、義大利麵、披薩、飲品等均有秘訣，以8盎司份量的牛排來說，選擇肋眼、板腱熱量約376大卡，牛小排直接飆升737大卡，熱量幾乎翻倍。此外，若吃義大利麵套餐，長直麵、清炒、沙拉與清湯也是建議首選，可避開雷區吃得聰明無負擔。

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，耶誕節很多人都會想吃大餐，又怕吃完肚子像耶誕老人一樣圓滾滾。建議享用耶誕大餐時，掌握以下飲食小技巧，吃得滿足又健康：

排餐：去牛排店吃排餐，點牛排時建議選擇肋眼、板腱等較低脂部位，以一盤8盎司份量來說，惹量約376大卡，其次可選紐約客，約454大卡；牛小排因含有豐富的脂肪，一盤即有737大卡，熱量超高應避免。

義大利麵：選擇吃義大利麵套餐，可從麵條、醬料、附餐3方面避開熱量地雷：

1.麵條：優先選長直麵，其餘筆管麵、蝴蝶麵、螺旋麵因造型上有多處皺褶及空心處，易沾附更多醬料，導致攝取更多熱量。

2.醬料：建議選擇順序：清炒＞茄汁＞青醬＞肉醬＞白醬。白醬因使用奶油、鮮奶油，熱量較高，一份白醬義大利麵約550大卡；青醬在製作過程中會加入橄欖油，熱量也稍高，約480大卡；清炒如白酒蛤蜊等因無加醬料，熱量最低約400大卡。

3.附餐：優先選沙拉、清湯類，其次才選濃湯、奶油餐包。

披薩：披薩的餅皮選擇會影響一半熱量。一片9吋夏威夷披薩（1/6片）來說，芝心餅皮熱量約335大卡、鬆厚餅皮225大卡、薄脆餅皮170大卡。

飲品：建議選擇順序：水＞無糖茶＞現打果汁＞含糖茶飲＞包裝果汁＞汽水。以一杯240毫升的可樂來說，熱量約105大卡；含糖茶（如蘋果紅茶、麥茶、含糖綠茶等）熱量約40-80大卡；無糖茶及水熱量為0大卡，可盡情飲用。

