自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》達到健康體重能讓大腦保持年輕？ 研究這麼說

2025/12/24 14:02

研究顯示，代謝健康獲得改善的人，其大腦影像看起來也較為健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，代謝健康獲得改善的人，其大腦影像看起來也較為健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2項研究指出，肥胖者在接受醫療監督的減重計畫並成功減重後，其大腦在磁振造影（MRI）掃描中看起來會略顯「年輕」。

EatingWell》網站報導，研究顯示，肥胖與第2型糖尿病都與大腦老化速度加快，同時與記憶與思考能力問題風險升高有關。近期一項研究更發現，即使是在糖尿病前期，代謝異常也可能加速大腦與年齡相關的變化。

然而，科學家目前仍不清楚代謝性發炎與胰島素阻抗，究竟如何影響「大腦年齡」，為了更深入了解這些代謝變化如何反映在大腦上，研究團隊分析了2項減重試驗，這些試驗隨時間追蹤參與者，並結合MRI掃描、血液生化指標與認知測驗進行評估。

研究人員分析來自德國的2項小型減重試驗。其中一項追蹤53名停經後女性，為期4個月；另一項則追蹤30名成人，時間超過3年。所有參與者在減重階段都遵循特定的減重計畫。研究期間，參與者多次接受磁振造影（MRI）掃描，以估算大腦年齡，並提供血液樣本，用來測量胰島素阻抗、瘦體素（leptin）及其他代謝性發炎指標。

代謝健康獲得改善會讓大腦年輕

在兩項試驗中，減重都與MRI影像中「看起來較年輕」的大腦有關。這些大腦變化與代謝健康的改善密切相關。隨著胰島素阻抗、瘦體素（leptin）及其他發炎指標下降，大腦年齡分數也往往同步改善。

由於這些研究規模不大，而以MRI評估「大腦年齡」仍屬於新興工具，因此結果不應被視為減重能直接改善大腦功能的證明。不過，研究確實呈現出一個趨勢：代謝健康獲得改善的人，其大腦影像看起來也較為健康。

鑑於胰島素阻抗與慢性發炎已被證實會影響大腦，透過生活型態調整或醫療照護來改善這些因素，可能有助於長期支持認知健康。然而，仍需要更大規模的研究，才能釐清這種關聯的強度，以及哪些族群能從中獲得最大益處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中