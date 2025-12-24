健康網》達到健康體重能讓大腦保持年輕？ 研究這麼說

研究顯示，代謝健康獲得改善的人，其大腦影像看起來也較為健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2項研究指出，肥胖者在接受醫療監督的減重計畫並成功減重後，其大腦在磁振造影（MRI）掃描中看起來會略顯「年輕」。

《EatingWell》網站報導，研究顯示，肥胖與第2型糖尿病都與大腦老化速度加快，同時與記憶與思考能力問題風險升高有關。近期一項研究更發現，即使是在糖尿病前期，代謝異常也可能加速大腦與年齡相關的變化。

然而，科學家目前仍不清楚代謝性發炎與胰島素阻抗，究竟如何影響「大腦年齡」，為了更深入了解這些代謝變化如何反映在大腦上，研究團隊分析了2項減重試驗，這些試驗隨時間追蹤參與者，並結合MRI掃描、血液生化指標與認知測驗進行評估。

研究人員分析來自德國的2項小型減重試驗。其中一項追蹤53名停經後女性，為期4個月；另一項則追蹤30名成人，時間超過3年。所有參與者在減重階段都遵循特定的減重計畫。研究期間，參與者多次接受磁振造影（MRI）掃描，以估算大腦年齡，並提供血液樣本，用來測量胰島素阻抗、瘦體素（leptin）及其他代謝性發炎指標。

代謝健康獲得改善會讓大腦年輕

在兩項試驗中，減重都與MRI影像中「看起來較年輕」的大腦有關。這些大腦變化與代謝健康的改善密切相關。隨著胰島素阻抗、瘦體素（leptin）及其他發炎指標下降，大腦年齡分數也往往同步改善。

由於這些研究規模不大，而以MRI評估「大腦年齡」仍屬於新興工具，因此結果不應被視為減重能直接改善大腦功能的證明。不過，研究確實呈現出一個趨勢：代謝健康獲得改善的人，其大腦影像看起來也較為健康。

鑑於胰島素阻抗與慢性發炎已被證實會影響大腦，透過生活型態調整或醫療照護來改善這些因素，可能有助於長期支持認知健康。然而，仍需要更大規模的研究，才能釐清這種關聯的強度，以及哪些族群能從中獲得最大益處。

