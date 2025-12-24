農業部「園藝療育」 長輩變身綠手指提升幸福感

園藝療育課程有效提升長輩幸福感。（種苗場提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國進入超高齡社會，農業部近年推園藝療育，由專業人員帶領長輩一起當綠手指，農業部台中種苗場表示，園藝療育透過栽種過程提升長輩的心理健康，許多參與園藝療育課程的長輩都大幅提高社交參與感與幸福感，至於長輩最喜愛的植物種類除實用的青菜，也愛多肉與花卉。

隨著我國每5人就有1位65歲以上長者，讓民眾隨著年齡增長也維持健康也是一大課題。種苗場表示，長者在生理機能退化與社會參與減少的情況下，更容易陷入身心失衡與亞健康狀態，園藝療育屬於輕度活動，加上可鼓勵長輩走入社區互動，可發展新的社交關係，可讓更多長輩在地健康老化。

請繼續往下閱讀...

目前推動的園藝療育課程多為8週、一週1次、每次2小時，種苗場副研究員羅英妃表示，園藝療育課程的設計強調「創作性」、「成就感」與「社交互動」並實地操作，參與者在課程後於健康狀況、情緒穩定性與活力感受等項目皆有提升，顯示園藝活動有助於減緩緊張、增強精力、提升正向情緒，並大幅提升長者的社交參與感及促進幸福感。

種苗場表示，參與園藝療育課程後，很多長輩心得分享時表示，每天看到種植的花卉、蔬菜和多肉植物就非常開心，上課時也因園藝可和他人有更多交流話題，更願意走出家門互動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法