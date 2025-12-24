健康網》未刻意減肥卻突然變瘦 潛藏什麼問題？

體重無故下降常伴隨多種身體異常，例如，食慾不佳、吞嚥困難或疼痛等症狀最好要警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／楊佳容

變瘦可能是很多人夢寐以求的事，但當「瘦」來得很突然，而且沒有刻意控制飲食、運動或其他減肥行為時，就值得警覺。體重無故減輕，有時是身體發出的預警信號，背後可能潛藏身體或心理健康問題。

臨床上通常以「6個月內無故減輕超過5%的體重」定義為異常體重減輕。「無故」的意思是：既無節食、也無增加運動量或其他明顯減重行為。具體標準如下：

●6個月內體重減少5%以上（例如原體重60公斤，減少3公斤以上）。

●短時間（如1個月）內減少2公斤以上，尤其是沒有節食或運動計劃者。

●年長者如一個月體重減少5%，或6個月超過10%，健康即有警訊。

體重減少若伴隨胃口差、體能下降，精神不振，更需加緊評估。

體重減輕伴隨以下症狀需警覺

醫師在診間常會詢問病人：「最近體重有變化嗎？」這是因為體重無故減少是多種疾病的警訊症狀之一。體重無故下降常伴隨多種身體異常，以下症狀尤其要特別警覺：

●食慾不佳、吞嚥困難或疼痛

●長期咳嗽、咳血、呼吸急促

●持續低燒、夜間盜汗

●腹痛、腹脹、持續嘔吐或腹瀉

●便祕、血便、排便異常

●皮膚或眼白發黃

●身體發現硬塊、異常出血、淋巴結腫大

●疲憊無力、運動耐力降低

●女性月經異常

心理疾病也可能引發體重減輕

精神心理因素也會導致體重明顯減輕，約占了10%的成因，尤其以憂鬱症、焦慮和飲食障礙最常見：

憂鬱症：可能會食慾下降、進食興趣缺乏、失眠，甚至覺得一切無意義，體重減輕可能是唯一明顯徵象。

焦慮症、壓力反應：也可能導致胃口差、腸胃不適。

厭食症與暴食症：特徵是對體重、身形有嚴重的焦慮與扭曲認知，有時患者否認自己瘦或生病。

心理疾病所致體重減輕的特徵，通常伴隨情緒低落、易怒、社交退縮，也可能合併自我形象困擾、強迫減肥，而沒有器官病變的明顯生理症狀，例如不會有持續發燒、慢性咳嗽等癌症或感染病兆。

圖取自全民健康基金會《好健康》。

理學檢查、抽血找原因

醫師會依據病史和症狀進行初步評估，接著進行身體檢查和一系列檢驗，以找出體重減輕的原因：

基礎檢查

●理學檢查（體重、身高、外觀、黃疸表現、口腔狀態、異常腫塊、甲狀腺觸診、淋巴結觸診、心肺狀態、腹部觸診、腸音蠕動...等）

●詳細病史問診（飲食、生活習慣、伴隨症狀、抽菸、喝酒、檳榔使用、家族史、服藥史、睡眠狀況）

●精神心理狀態評估

●實驗室檢查，醫師會依臨床判斷開立合適的檢查：

1全血球檢查與白血球分類

2肝腎功能、電解質

3甲狀腺功能

4血糖檢驗

5發炎指標（如CRP、ESR）

6腫瘤標記（如CA19-9、CEA等）

7傳染病篩檢（結核菌、HIV等）

8糞便潛血檢查

影像學檢查

●胸部或腹部X光檢查、腹部超音波

●內視鏡檢查（胃鏡、大腸鏡）

●電腦斷層（CT）、磁振造影檢查（MRI），針對可疑腫瘤或深部病變

什麼時候要懷疑是癌症？

體重減輕的原因，癌症所引起約占25%。一般建議中壯年（40歲以上）、長者，若無故快速變瘦，特別要警覺癌症的可能。尤其有以下情況時：

短時間內體重明顯減輕（半年內超過5%）；合併食慾下降、吞嚥困難、莫名出血、腹脹有腹水、持續發燒、觸診發現腫瘤；既往有癌症病史、家族有癌症病史。

臨床上，體重快速減輕的原因很多，每位病人背後的原因可能完全不同。例如，有患者因為甲狀腺功能異常而突然瘦下來；也有患者體重減輕，伴隨食慾不振和持續咳嗽，進一步檢查才發現是肺癌；另外有長者沒有明顯不舒服，但體重卻異常減輕，最後查出是藥物副作用所致。因此，遇到體重異常減輕時，需要仔細詢問病史並由醫師進行全面評估，才能找到真正的原因。

約16～26%的患者經過詳細評估後仍找不到明確原因，稱為「不明原因體重減輕」。很可能與早期疾病尚未完全顯現、老年生理退化導致食慾減退及口腔功能衰弱，或是心理壓力、生活變化引起熱量攝取不足等有關，若一時之間無法確定原因，建議定期回診、持續追蹤。

維持健康生活、定期健康檢查 體重不明減輕應盡速就醫

任何年齡層，特別是中老年人族群，維持標準的體重與健康同等重要。每日飲食應營養均衡，攝取充足蛋白質；定期量體重，建立變化追蹤紀錄；維持適度運動，促進肌肉與代謝健康；定期健康檢查，早期發現異常跡象；關注心理狀態，適時求助專業協助。

體重突然不明原因減輕是重要健康警訊，千萬不可忽視，如果發現6個月內體重減少超過5%且合併伴隨症狀，應儘速就醫，醫師會依據個人情況安排適當檢測。唯有早期發現、早期治療，才能減少潛在嚴重疾病導致的傷害。

（作者為臺大醫院家醫部兼任主治醫師、好心肝門診中心家庭醫學科主治醫師、好心肝基金會醫療事務主任，本文取自全民健康基金會 《好健康》第74期）

