自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》敏感肌、酒糟與痘痘族 能泡湯？醫建議

2025/12/24 12:40

冬季泡溫泉是一大享受，然對於敏感肌或是肌膚較為特別的人，泡過溫泉後總會發生小狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

冬季泡溫泉是一大享受，然對於敏感肌或是肌膚較為特別的人，泡過溫泉後總會發生小狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流一波波來襲，氣溫驟降的夜晚，回家洗個熱呼呼的熱水澡，或跳進熱氣蒸騰的溫泉池中，無疑是許多人冬天最放鬆的時刻。然而，對於皮膚科醫師而言，這樣療癒的季節，往往也是冬季癢門診最忙碌的時候。

宋奉宜表示，不少民眾都有類似的慘痛經驗。原本只是想泡湯放鬆身心，回家後卻發現皮膚開始乾癢、泛紅、脫屑，甚至讓原本已經穩定的青春痘或酒糟肌惡化。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提醒：「熱」對皮膚來說，不只是溫度，同時是實實在在的「物理劑量」。 若缺乏正確的護膚觀念，泡湯不但無法療癒身心，反而可能成為加速皮膚屏障受損的元兇。

為什麼冬天越洗越乾？「皮膚屏障」崩解

要理解泡湯後的皮膚問題，首先得認識我們的皮膚構造。皮膚最外層的角質層，就像是一道堅固的防護城牆；而由角質細胞與細胞間脂質共同形成的「天然皮脂膜」，則負責鞏固這道防線，幫助鎖住體內水分並阻隔外界刺激。

但在冬季，氣溫降低會導致皮脂分泌自然減少，這道皮膚屏障因此變得相對脆弱。此時若再長時間接觸高溫熱水，容易引發兩個嚴重的生理後果：

●皮脂膜流失：高溫會迅速溶解並帶走皮膚表層原本就不多的皮脂膜，如同用熱水洗碗去油一樣，使皮膚瞬間失去第一道保護。

●水分快速蒸散：角質層在長時間浸泡時會吸水膨脹，雖然當下看起來水嫩，但細胞間的保濕因子卻會隨著過度水合而流失。一旦離開水面，水分蒸發的速度反而比平常更快，形成「越洗越乾」的惡性循環。

上面兩個原因就是許多人泡湯當下覺得皮膚滑嫩，擦乾身體後卻迅速感到緊繃、刺癢，甚至出現紅熱不適的主要原因。

三大問題肌膚的泡湯指南：可以泡嗎？怎麼泡？

並非所有問題膚況都不應該泡湯；只要掌握適合的關鍵與技巧，青春痘、脂漏性皮膚炎等患者，還是有機會享受湯池的療癒感。宋奉宜醫師針對不同膚質建議如下：

●青春痘與脂漏性皮膚炎：「縮時、低溫」

許多人誤以為高溫可以去油，溫泉中的硫磺還對痘痘殺菌。事實上，高溫會刺激皮脂腺與汗腺分泌增加，同時熱水洗去表層保護膜，導致角質乾燥緊縮。結果就是加速分泌的油脂與汗水受到堵塞，加上硫磺等滲入皮膚的刺激作用，皮膚發炎現象更為嚴重。

醫師建議：降低泡湯水溫，同時縮短浸泡時間，泡完後立即補充安全的清爽保濕，以重建皮脂膜，避免毛孔堵塞。

●酒糟肌（玫瑰斑或玫瑰痤瘡）：「局部、降溫」

酒糟肌的核心問題包括臉部血管的神經調節異常。溫泉的高溫環境會強迫臉部血管劇烈擴張，結果就是泡湯後臉部潮紅多日不退，甚至誘發丘疹與膿疱。

醫師建議：嚴格避免全身浸泡，最多只浸泡腳部與小腿，並隨時用濕冷毛巾減少臉部血管受熱擴張。

●敏感肌或屏障受損者：「暫停、修復」

所謂的敏感肌膚，事實上就是皮膚處於屏障破損狀態。溫水進一步損傷原已脆弱的角質屏障，溫泉中豐富的礦物質等酸鹼成分，又因過度滲入而成為刺激來源。作用疊加使紅腫、刺痛的發炎表現變得更明顯。

醫師建議：在肌膚屏障尚未完全修復健康之前，應盡量避免泡湯，以免造成二度傷害。

冬季癢還是皮膚炎？分辨與保養的訣竅

遇到冬季皮膚乾癢，民眾往往難以分辨這究竟只是單純的乾燥，還是已經演變成發炎現象？宋奉宜提供一個簡單的判斷標準：如果您規律使用成分單純的安全乳液或乳霜加強保濕，一兩天內症狀就能明顯改善，這樣通常屬於單純的皮膚乾燥。

如果持續保濕兩週以上仍然泛紅、搔癢、起疹子，甚至癢到影響睡眠，多半表示已經進行到疾病狀態的皮膚炎，就應當立即停止自行嘗試各種市售產品，盡速就醫進行專業評估。

泡湯後不適？記住「降溫、清潔、鎖水」急救三步驟

如果您不小心泡太久，感覺皮膚出現發紅、發燙或刺癢，請立即執行以下急救步驟以降低傷害：

●降溫（Cool Down）：第一時間離開熱源並適度降溫，使用冷毛巾濕敷或吹涼風，就能減少溫熱效應對血管與組織的持續傷害。

●清潔（Cleanse）：使用溫涼的清冷水沖洗全身，將溫泉的礦物質等酸鹼刺激成分沖洗乾淨，以避免殘留物質在水分蒸發後濃度變高，加重皮膚刺激。

●鎖水（Lock-in Moisture）：這是修復的關鍵。把握洗澡擦乾後的「黃金三分鐘」，趁皮膚含水量還高的時候，盡快塗抹含有油脂的安全乳液或乳霜。利用油脂建立「人工皮脂膜」，強行鎖住水分。

冬季護膚 重點在「少破壞」

宋奉宜提醒，預防永遠勝於治療。冬天護膚的核心觀念，不在於不斷地「進補」昂貴保養品，而在於避免對皮膚屏障造成傷害。

皮膚是一個「會說話的器官」。當你發現每次泡湯或接觸熱水之後，皮膚出現持續性的泛紅、粗糙或刺癢，這就是皮膚發出「超出負荷」的警訊。學會控制水溫、縮短時間，並在事後確實做好保濕修復，就能在享受冬日溫暖的同時，真正守住肌膚的健康與美麗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中