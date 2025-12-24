自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

脊髓損傷後 年齡不影響神經恢復！高齡者生活能力恐受限

2025/12/24 11:20

1項研究針對年齡如何影響脊髓損傷後康復進行探討。圖為脊髓損傷患者。（美聯社）

1項研究針對年齡如何影響脊髓損傷後康復進行探討。圖為脊髓損傷患者。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕年齡對人的生活有一定程度影響，而脊髓也在生活中扮演不可或缺的角色。義大利1項研究針對年齡如何影響脊髓損傷後康復進行探討。此研究發表在《神經病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，義大利帕維亞大學研究團隊追蹤了2171名脊髓損傷患者，他們平均年齡為47歲。研究人員對參與者受傷後進行了1年的追蹤調查，反覆測試他們的身體和功能能力，並分析其年齡與1年中的康復程度之間的關係。

研究團隊發現，年齡似乎不會影響神經系統的恢復。老年參與者和年輕參與者在運動功能和感覺方面都表現出類似的改善，包括手臂和腿部的力量以及對輕觸或針刺感覺的感知能力。

此研究結果表明，無論年齡大小，神經系統在脊髓損傷後的恢復能力可能保持相對穩定。

雖患者們神經功能恢復情況總體一致，但日常生活方面存在不同。老年參與者在諸如進食、洗澡、大小便控制以及獨立行動等實用能力方面恢復較差。

老年人在步行測試中的表現也較差，包括衡量1個人獨自或在拐杖等輔助工具的幫助下行走1小段距離的速度。

研究團隊表示，70歲以上族群的日常生活能力恢復明顯下降，這表明高齡會對復健帶來額外挑戰。

研究作者、帕維亞大學醫學博士帕韋塞（Chiara Pavese）指出，70歲以上的人需要特殊的康復方法，且方法要考慮到他們可能患有其他疾病，例如心血管疾病、糖尿病或骨質疏鬆症等。

帕韋塞聲稱，過去幾十年醫學和外科手術取得了長足進步，但脊髓損傷後的康復率一直沒有變化。此研究結果或許能夠幫助研究人員設計針對不同年齡段人群的個性化研究，從而評估針對脊髓損傷患者的新療法。

