健康網》甜食+酒精+熬夜「年末3連擊」！ 恐釀腸胃與心血管急症

台北美兆診所醫師林素菁指出，高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕年末聚餐、應酬與連假接連登場，不少人甜食、酒精攝取暴增，又因熬夜追劇、跨年狂歡導致作息大亂，身體負荷悄悄拉高。「明明只吃了一頓大餐、喝了點酒，卻突然心悸、胸悶、想吐」，類似情況在歲末年終並不少見。醫師提醒，這些不適可能不只是吃太撐或太累，而是腸胃與心血管急症的早期警訊，千萬別輕忽。

美兆健康管理機構台北美兆診所醫師林素菁指出，每年12月至隔年1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，與飲食不節、酒精攝取過量及長期睡眠不足密切相關，部分患者誤以為忍一忍就會好，反而延誤就醫時機。

林素菁說，年末常見的「甜食＋酒精＋熬夜」三連擊，會同時衝擊多個系統。

●甜食過量：小心胰島素震盪+腸胃黏膜受損

高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。

●酒精攝取：小心加重肝臟與血壓負擔

酒精會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與多水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。

●熬夜加班、應酬：小心自律神經錯亂、免疫力下滑

剝奪睡眠時間不只影響精神，還會使身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接種而來。

年末常見的「甜食＋酒精＋熬夜」三連擊，會同時衝擊多個系統；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

5大警訊別硬撐 醫籲必要時立即就醫

許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血、甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆，林素菁醫師提醒，若有以下症狀，請留意必要時就醫。

●心跳過快（>120次/分鐘）或明顯心悸

●連續性胸悶、胸痛

●劇烈上腹痛、黑便、嘔吐

●持續頭暈、冒冷汗、站不穩

●極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食

若出現持續胸痛、胸悶、心跳快等症狀，應盡速就醫。（圖擷取自shutterstock）

年末健康自保 這些關鍵檢查不能省

每年歲末年終時，臨床心血管風險、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，因此林素菁建議，若有三高家族史、近期作息失調、壓力過大或飲食不節者，更應在年末安排幾項關鍵檢查：

●心血管檢查：心電圖、血壓、血脂、頸動脈超音波等。

●腸胃檢查：腹部超音波、胃幽門螺旋桿菌、糞便潛血等。

●肝膽檢查：GOT、GPT、超音波等，檢查脂肪肝、酒精性肝炎問題。

●代謝檢查：空腹血糖、糖化血色素、胰島素阻抗等。

●壓力檢查：自律神經功能評估。

放假別報復性熬夜 清淡飲食為新年打底

不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復。林素菁建議，可以在節慶空檔期間安排至少3天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

