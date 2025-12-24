自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

英中科學家著床研究重大進展 有望破解試管嬰兒成功率低下難題

2025/12/24 09:48

英國與中國的研究團隊分別在實驗室建構出子宮內膜模型，模擬胚胎著床過程，有望破解流產、妊娠併發症以及試管嬰兒成功率低下的難題。（美聯社檔案照）



〔國際新聞中心／綜合報導〕長期以來，人類懷孕初期的生理機制如同一個無法觀測的「黑盒子」。如今，英國與中國的研究團隊分別在頂尖科學期刊「細胞」（Cell）發表重大成果，成功在實驗室中建構出「子宮內膜模型」，不僅可以模擬胚胎著床的過程，更有望破解流產、妊娠併發症以及試管嬰兒（IVF）成功率低下的難題。

英國「衛報」23日報導，位於英國劍橋的巴布拉漢研究所（Babraham Institute）團隊，利用健康女性捐贈的子宮切片樣本，成功分離出兩種關鍵細胞：負責提供結構支撐的「基質細胞」（stromal cells），以及組成內膜表面的「上皮細胞」（epithelial cells）。

研究人員將基質細胞嵌入可生物分解的「水凝膠」（hydrogel）中，再於上方覆蓋上皮細胞，打造出高度仿真的「人造子宮內膜」。

研究團隊隨後將不孕症夫婦捐贈的試管嬰兒早期胚胎放入這個模型。實驗觀察到，這些微小的胚胎成功附著並嵌入人造內膜中，並開始分泌關鍵物質，包括驗孕棒呈現陽性反應時偵測到的「人類絨毛膜促性腺激素」（hCG）。

研究計畫主持人、巴布拉漢研究所團隊負責人魯格—岡（Peter Rugg-Gunn）表示，科學家過去只能透過片段的畫面觀察這段關鍵期，現在則可以全程「監聽」胚胎與子宮內膜之間在著床與發育初期的化學通訊。

胚胎著床通常發生在受精後約1週，是懷孕過程中最關鍵卻也最不被瞭解的階段。過去醫學界的認知，多半來自半世紀前對早期懷孕者實施子宮切除術的舊資料。魯格-岡指出，大約有一半的胚胎無法成功著床，而科學界對其原因至今仍一知半解。

透過這項新技術，科學家得以觀測受精後14天內的發展過程。實驗顯示，胚胎在著床後會分化出特化細胞，以及參與胎盤生長的相關細胞。研究人員曾嘗試利用化學物質阻斷胚胎與內膜間的特定訊號，結果導致胎盤組織出現嚴重缺陷，證明該模型具備測試「訊息傳遞錯誤」如何導致懷孕併發症的能力。

在另一項獨立研究中，中國的研究團隊也建立自己的子宮內膜模型，並成功識別出可能改善「重複著床失敗」（RIF）患者成功率的藥物。這類患者即使擁有高品質的胚胎，也難以順利建立妊娠關係。

曼徹斯特大學生殖醫學教授艾普林（John Aplin）指出，在輔助生殖技術發展的40多年間，著床成功率一直停滯不前；由於胚胎著床是啟動胎盤發育、為胎兒供應養分與氧氣的起點，因此這項研究讓學界得以進一步探索如何提升著床效率，為不孕症治療帶來實質改善。

報導指出，這項「培養皿中的子宮內膜」技術，為生殖醫學開闢全新的研究路徑，未來可望大幅提升人工受孕成功率，並減少因早期發育瑕疵所導致的流產與醫療併發症。

