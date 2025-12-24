健康網》結紮還是兩條線？ 醫：記得確認排空

泌尿科醫師呂謹亨提醒，在結紮後最好定時檢查，確認精子是否已排空。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少夫婦不打算繼續生子後，男方通常會去結紮。然泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」說明，結紮完，一定要驗到沒有精子，才可以放心無套不避孕。

呂謹亨表示，通常會建議患者，如果擔心的話，每1-2年來驗一次精液，或是如果精液量增加、顏色改變，就來驗精液確認。呂謹亨表示自己結紮，會多加一道 分層縫合的措施，避免術後復通風險！一般的結紮，是將輸精管切斷、斷端以及電燒+縫線封口，也就是「 ligation & excision 」為主要方法。

請繼續往下閱讀...

根據眾多研究文獻 及 歐美泌尿科醫學會建議，務必同時施行「fascial interposition」，也就是將截斷的輸精管兩端，中間用組織隔開，分層縫合，可以有效避免輸精管又重新接通，再度驗到精子的機會！另外還會做一個加速精子排空，避免長期殘留的動作，可以讓你更快開機，並不用擔心精液一直有少量精子的現象。

最後提醒，如果驗孕棒出現淡淡的條紋，有時候只是偽陽性，還是要找婦產科做進一步的檢查。

驗孕棒出現「淡色條紋」表示一定是懷孕嗎？不一定！ 淡色第二條線有兩種可能：早期懷孕（hCG 濃度低）；偽陽性或判讀誤差（其實沒懷孕）。

一、「真的可能懷孕」？

早期懷孕（最常見）：hCG 剛開始上升，濃度低。

常見於：月經剛延遲 1–3 天、排卵較晚。

特徵：

線條「有顏色」（粉紅或紫色，依品牌）；在規定判讀時間內（多為 3–5 分鐘）出現；幾天後再驗，線條通常會變深。

二、常見「偽陽性」或誤判原因（其實沒懷孕）

1. 蒸發線（最常見的假陽性）

最容易被誤會

原因：尿液蒸發後留下的淡灰色、無色痕跡

特徵：超過說明書判讀時間（>5–10 分鐘）才看到；沒有顏色，像影子。這不代表懷孕。

2. 驗孕棒品質或過期

過期、受潮、保存不當，可能出現假線條。

3. 藥物影響（少見）：

含 hCG 的藥物（如部分不孕症排卵針）、一般止痛藥、抗生素、避孕藥 不會造成陽性。

4. 生化性懷孕（化學性流產）

曾短暫受孕，hCG 很快下降；初期驗到淡線，之後轉陰、月經來；屬於早期流產的一種。

5. 更年期或特殊內分泌狀態（極少見）

高齡女性可能有微量 hCG，通常線條極淡且不穩定。

三、如何正確判斷？這樣做最準：

確認線條是否在「判讀時間內」出現。

觀察線條是否「有顏色」。

48–72 小時後再驗一次，如果懷孕，線條會更深。

抽血驗 hCG（最準）：可定量，排除偽陽性。

若有腹痛、出血，儘早就醫（排除子宮外孕）。

.

四、快速判斷表（讓你一眼看懂！）

淡色、有顏色、時間內出現 →可能早期懷孕

淡灰、時間外出現 →多半蒸發線

過期驗孕棒 → 不可靠

打過 hCG 排卵針 →可能假陽性

.

呂謹亨總結，淡色第二條線「有可能」是懷孕，但不一定。關鍵在於是否有顏色＋是否在正確時間內出現＋是否會隨時間加深。

