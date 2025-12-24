自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》台過敏族多 醫談生活常見過敏原

2025/12/24 10:33

幼童一旦過敏，鼻水流不完、影響學業與睡眠，相當惱人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

幼童一旦過敏，鼻水流不完、影響學業與睡眠，相當惱人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣屬於亞熱帶、氣候潮濕，有鼻子過敏困擾的大人小孩非常多。症狀發作厲害的時候，根本無法好好上學、上班，連睡眠都會受到影響。

部立嘉義醫院耳鼻喉科醫師王恩盈在臉書粉專「王恩盈耳鼻喉醫師」幫大家整理對過敏性鼻炎相當有效的幾種治療方式，

希望可以幫助你我身邊受過敏所苦的家人和親朋好友。

重要觀念一：過敏性鼻炎的完整治療包含三大面向

1. 環境控制 （是第一線治療，但也最常被忽略）

2. 藥物治療 （治療目標是「幾乎沒症狀」）

3. 免疫治療 （又稱為減敏治療，想「少吃藥」的人可考慮）

重要觀念二：大多數過敏性鼻炎，只要診斷正確＋治療到位，生活品質都能大幅改善。

過敏性鼻炎治療面向

環境控制：原則只有一個，「減少過敏原接觸」。常見室內過敏原包括：

• 塵蟎（床墊、枕頭、棉被、地毯）

• 寵物（貓、狗、鳥類）

• 黴菌、蟑螂、老鼠

• 花粉（歐美、日本季節性花粉過敏比例較高，台灣則是全年型過敏（塵蟎）比例較高）

針對生活中的過敏原，我們可以怎麼做？

• 花粉過敏者：關窗、使用冷氣 。

• 塵蟎：使用防蟎寢具套、室內濕度維持 30–50% 。

• 寵物：避免進入臥室＋HEPA 空氣清淨機 。

• 蟑螂、鼠類：需徹底滅除＋清潔 。

• 減少刺激物：瓦斯爐廢氣、清潔劑、油漆、揮發性化學物 。

成效如何

如果可以完全做到環境控制，對症狀影響很大。有些人會做過敏原測試，這也可以提供很有價值的資訊，讓我們更了解那些過敏原應該盡量避免接觸 。

執行上的困難點: 環境控制通常要「多項同時做」才有效；要花費一定的金額。這也是為什麼，過敏性鼻炎的患者往往還是需要藥物輔助才能達到更好的症狀控制。但如果可以去除環境中的過敏原，藥物的效果一定更好。

