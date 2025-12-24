健康網》吃燒仙草、豆花 控制熱量簡單

寒冷的冬季很適合台灣專屬的甜湯「燒仙草」；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，天冷時，難免想吃點甜甜、熱熱的東西暖暖身體。營養師黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，純豆花、仙草本身熱量都不高，配料才是熱量的主要來源。

湯底怎麼選？

豆花：選無糖豆漿湯底，有優質蛋白質、熱量又低，可取代糖水。

燒仙草：通常不特別挑，如果有「加鮮奶」的選項會更好。

配料怎麼選？

黃雅鈺分享經驗指出，一般外面的小店可選4種配料，建議「3種不甜＋1種甜」，避免 4 種都是高熱量配料。

其中較為常見配料有：珍珠、芋圓、小湯圓、西谷米、各種豆類、紫米、粉粿、硬花生、薏仁等。

較高熱量配料：珍珠、芋圓、湯圓、QQ 圓、椰果、蜜花豆。

相對低熱量配料：薏仁、粉粿、硬花生、綠豆、西谷米。

最後一個重點很重要：如果吃了豆花或燒仙草，當餐或當天記得 減少正餐飯量與油脂、多補蔬菜，用來平衡整天的熱量攝取。或是直接跟親友 分食半份，熱量更好控制。這樣就能吃得開心，也比較不影響體重。

