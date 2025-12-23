您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》少男「入珠」GG噩夢！醫：珠子掉出來
〔健康頻道／綜合報導〕年輕人追求潮流、想要提升自信是人之常情；想在「重要部位」動手腳，千萬要三思而後行！泌尿科醫師蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」分享一個個案：近診間來了一位20歲的年輕帥哥，神情痛苦又尷尬。原來，他在一個月前為了達成心中的「夢想」，找人做了坊間流行的「入珠」手術，在陰莖植入了號稱「奈米珠」的塑膠顆粒繞了一整圈。本以為從此「雄風大振」，沒想到卻是痛苦的開始。
蘇信豪術後一個月，他的傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至有一顆珠子直接「破皮而出」，伴隨著分泌物。在外院吃了一週的抗生素都沒效，最後才輾轉來到我們診所求助。
蘇醫師怎麼處理？
經過檢查，這是典型的異物植入造成的感染與排斥。我當下為他安排了清創手術，移除了局部感染最嚴重的三顆珠子，並清理化膿組織。術後再搭配一週的抗生素治療，傷口才終於乖乖癒合，讓他鬆了一口氣。
關於「入珠」
什麼是入珠：入珠是將珠子（玻璃、塑膠、瑪瑙等材質）植入陰莖皮下組織。目的通常是為了增加性生活時對伴侶的刺激，或是視覺上讓陰莖看起來更粗壯。
潛藏的巨大風險：
目前台灣對於入珠手術的管轄處於灰色地帶，許多執業者並無醫療背景，使用的珠子也沒有經過衛福部核准的醫療字號。在非無菌的環境下，將不明物體植入體內，非常容易造成：
● 嚴重感染、化膿
● 異物排斥、肉芽腫
● 陰莖變形、甚至影響勃起功能
專業建議
雖然每個人對身體自主權不同，但身為泌尿科醫師，我強烈呼籲不要輕易嘗試入珠。外來異物放在私密處，就像一顆不定時炸彈。如果您或朋友已經有入珠，且出現紅腫、熱痛、傷口不癒合的情況，請放下尷尬，儘速尋求專業泌尿科醫師協助，避免感染擴大！
