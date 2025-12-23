孕產婦遇危險怎辦？聯醫：不宜奔跑 保護自己與胎兒

台北市發生1219無差別攻擊事件，北市聯醫婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維提供「逃、躲、擋」三大原則供孕婦參考。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市發生1219無差別攻擊事件，北市聯醫婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維表示，若孕產婦在外出門遇突發危險狀況，由於跌倒風險增，不宜奔跑，首要原則是保護自己與腹中胎兒安全，務必以穩定、安全的方式迅速離開現場。同時，張芳維提供「逃、躲、擋」三大原則供孕婦參考。

張芳維表示，第一原則為「逃」！發現暴力行為，快步撤離。張芳維解釋，若發現有人持械、攻擊他人或出現危險行為時，加快腳步但應避免奔跑，以穩定步伐朝最近出口或安全區域快步走，同時雙手托住肚子，可降低快走時的重心不穩，另也可以保護寶寶，避免被路人直接衝撞到。

張芳維說明，第二為「躲」。若當下環境受限、無明確逃跑路線，應就近躲避於柱體、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率，同時可用雙手或包包護住腹部，維持身體穩定，避免跌倒與碰撞。若推車裡有小孩， 須先抱起寶寶，以推車擋住外面，形成障礙物，讓暴徒較不易接近。同時建議蹲下，維持重心平穩，用雙手或包包護住腹部，避免跌倒與碰撞。

最後，張芳維說，萬不得已遭攻擊時，護命防禦絕對不要正面對抗；萬不得已遭逼近、無法躲避或逃離時，可利用包包、外套、雨傘與嬰兒車等隨身物品防護，暫時拉開距離，創造撤離空間。

張芳維提醒，孕婦平時搭乘捷運時，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員較近的位置，避免滑手機過度專注，以利即時察覺異常狀況。

張芳維補充，孕婦如果在過程中受傷，在安全環境下，應盡量往左側躺，或將子宮推向左側，可以緩解下腔靜脈壓力，維持良好的血液循環；若事後身體出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少等孕期異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速就醫評估。

