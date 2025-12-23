自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕婦染蘋果病保不住胎兒 醫談預防方針

2025/12/23 15:54

婦產科醫師蘇怡寧表示，勤加洗手以及避免與可能的蘋果病感染者共用餐具，是預防方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

婦產科醫師蘇怡寧表示，勤加洗手以及避免與可能的蘋果病感染者共用餐具，是預防方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日本時常傳出蘋果病流行，其中以幼童為主要感染者；實際上，孕婦也可能感染。婦產科醫師蘇怡寧表示，他聽說有個案染上俗稱蘋果病的「B19 病毒感染」，最終須中止妊娠，保不住孩子，令他深感傷心；同時說明預防感染的方法

蘇怡寧曾於臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，他聽到有名個案確診 B19 病毒感染，也就是我們俗稱的蘋果病（Erythema infectiosum）在懷孕中期，發生胎兒出現心臟積水與胎兒水腫。最終確認為 B19 病毒感染，即便嘗試了所有能做的醫療介入，仍然無法留住寶寶。「希望藉由這個機會，再好好跟大家說清楚，這個看不見卻很兇狠的隱形殺手。」

什麼是蘋果病？B19 病毒是什麼？

微小病毒 B19 （Parvovirus B19）是一種在兒童之間很常見的病毒感染，典型的表現是在雙頰出現像被掌摑過的紅疹，所以被稱為蘋果病。對多數孩子或大人來說，可能只是輕微感冒、低燒、關節痠痛、甚至完全沒有症狀。但對孕婦而言，情況就完全不同。

當孕婦在懷孕期間，第一次感染 B19 病毒，病毒有機會經由胎盤傳染給胎兒；B19 病毒最致命的地方在於：它特別喜歡攻擊胎兒體內正在分裂增生的紅血球母細胞。一旦紅血球生成被破壞，胎兒就會陷入嚴重貧血。

接下來，心臟為了補償，必須拼命工作。最終可能導致心臟衰竭、全身水腫，也就是我們在產科最害怕看到的胎兒水腫（Hydrops fetalis）。在某些情況下甚至會發展成胎死腹中。關於風險

我們想讓大家知道的真實數字：從大型研究來看，孕期感染 B19 病毒後，大約三成左右會傳染給胎兒。但真正發展成嚴重胎兒貧血、胎兒水腫，或胎死腹中的比例，其實是少數。發生嚴重併發症的機率，大約落在 5 到 10 %。胎死腹中的比例約 2 到 6 %；且與感染的孕週數有關，孕期越早風險越高。

懷孕期間的病毒感染醫療其實可以努力做什麼？

當孕婦被懷疑感染 B19 病毒後，臨床上我們會安排密集追蹤，透過高解析超音波，觀察是否出現胎兒水腫。同時也會利用中大腦動脈血流速度（MCA Doppler）來評估胎兒是否出現嚴重貧血。在合適的情況下，會評估進行子宮內輸血（Intrauterine transfusion）。

確實有些胎兒可以因此成功撐過關鍵時期。但我們也必須誠實說：有些病毒造成的破壞，速度真的太快，快過醫療能夠介入與挽回的時間。

媽咪可以做什麼來降低風險

病毒無孔不入，但仍然有一些生活習慣，可以幫助我們降低暴露機會。

首先，勤洗手是王道。B19 主要透過飛沫與接觸傳染。

接著，避免接觸疑似感染的孩童，若家中大寶或身邊孩子出現發燒、感冒、出疹子；孕媽咪請特別小心：避免共用餐具與食物，減少唾液接觸的機會。

最後，若出現不明原因的出疹，關節痛或類似感冒症狀，請主動告知產科醫師，及早評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中