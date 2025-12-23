健康網》孕婦染蘋果病保不住胎兒 醫談預防方針

婦產科醫師蘇怡寧表示，勤加洗手以及避免與可能的蘋果病感染者共用餐具，是預防方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日本時常傳出蘋果病流行，其中以幼童為主要感染者；實際上，孕婦也可能感染。婦產科醫師蘇怡寧表示，他聽說有個案染上俗稱蘋果病的「B19 病毒感染」，最終須中止妊娠，保不住孩子，令他深感傷心；同時說明預防感染的方法

蘇怡寧曾於臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，他聽到有名個案確診 B19 病毒感染，也就是我們俗稱的蘋果病（Erythema infectiosum）在懷孕中期，發生胎兒出現心臟積水與胎兒水腫。最終確認為 B19 病毒感染，即便嘗試了所有能做的醫療介入，仍然無法留住寶寶。「希望藉由這個機會，再好好跟大家說清楚，這個看不見卻很兇狠的隱形殺手。」

什麼是蘋果病？B19 病毒是什麼？

微小病毒 B19 （Parvovirus B19）是一種在兒童之間很常見的病毒感染，典型的表現是在雙頰出現像被掌摑過的紅疹，所以被稱為蘋果病。對多數孩子或大人來說，可能只是輕微感冒、低燒、關節痠痛、甚至完全沒有症狀。但對孕婦而言，情況就完全不同。

當孕婦在懷孕期間，第一次感染 B19 病毒，病毒有機會經由胎盤傳染給胎兒；B19 病毒最致命的地方在於：它特別喜歡攻擊胎兒體內正在分裂增生的紅血球母細胞。一旦紅血球生成被破壞，胎兒就會陷入嚴重貧血。

接下來，心臟為了補償，必須拼命工作。最終可能導致心臟衰竭、全身水腫，也就是我們在產科最害怕看到的胎兒水腫（Hydrops fetalis）。在某些情況下甚至會發展成胎死腹中。關於風險

我們想讓大家知道的真實數字：從大型研究來看，孕期感染 B19 病毒後，大約三成左右會傳染給胎兒。但真正發展成嚴重胎兒貧血、胎兒水腫，或胎死腹中的比例，其實是少數。發生嚴重併發症的機率，大約落在 5 到 10 %。胎死腹中的比例約 2 到 6 %；且與感染的孕週數有關，孕期越早風險越高。

懷孕期間的病毒感染醫療其實可以努力做什麼？

當孕婦被懷疑感染 B19 病毒後，臨床上我們會安排密集追蹤，透過高解析超音波，觀察是否出現胎兒水腫。同時也會利用中大腦動脈血流速度（MCA Doppler）來評估胎兒是否出現嚴重貧血。在合適的情況下，會評估進行子宮內輸血（Intrauterine transfusion）。

確實有些胎兒可以因此成功撐過關鍵時期。但我們也必須誠實說：有些病毒造成的破壞，速度真的太快，快過醫療能夠介入與挽回的時間。

媽咪可以做什麼來降低風險

病毒無孔不入，但仍然有一些生活習慣，可以幫助我們降低暴露機會。

首先，勤洗手是王道。B19 主要透過飛沫與接觸傳染。

接著，避免接觸疑似感染的孩童，若家中大寶或身邊孩子出現發燒、感冒、出疹子；孕媽咪請特別小心：避免共用餐具與食物，減少唾液接觸的機會。

最後，若出現不明原因的出疹，關節痛或類似感冒症狀，請主動告知產科醫師，及早評估。

