清除衰老腦細胞 有望減少癲癇發作並改善記憶

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究表明，清除老化腦細胞可顯著減少癲癇發作並恢復記憶力。此研究發表在《神經病學年鑑》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國喬治城大學醫學中心研究團隊為更理解癲癇，分析從癲癇患者顳葉切除的捐贈人腦組織。與從非癲癇患者屍檢採集的腦組織相比，癲癇患者樣本中衰老膠質細胞的數量多了5倍。膠質細胞在支持和保護神經元方面發揮重要的作用。

從人體組織中獲得的發現，促使研究團隊進一步研究，經過基因工程改造、易患顳葉癲癇的小鼠體內是否同樣出現了衰老腦細胞累積現象。在小鼠腦損傷引發癲癇後的2週內，研究團隊觀察到無論是在基因層面還是蛋白質層面上，細胞老化的標記物都出現了明顯的增加。

當研究團隊使用達沙替尼（Dasatinib）和槲皮素（Quercetin）清除衰老腦細胞時，結果令人矚目。衰老細胞減少約50%後，小鼠在迷宮記憶測試中表現較佳，癲癇發作次數也減少，甚至約三分之一的小鼠完全免於癲癇。

達沙替尼是1種標靶治療藥物，目前用於治療白血病。槲皮素是1種植物黃酮類化合物，存在於水果和蔬菜中，具有強大的抗氧化和抗發炎特性。它們被廣泛合併用於動物研究，以清除多種疾病模型中的衰老細胞。

研究團隊表示，神經膠質細胞的衰老，也與正常衰老和阿茲海默症等神經退化性疾病有關，這都是研究團隊正在繼續探索的另1個領域。

研究團隊指出，希望透過此研究了解癲癇治療的關鍵干預窗口，並帶來臨床上有效的治療方法。

