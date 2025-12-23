自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

GPS般精準！體外超音波導引切片 搶回肺癌治療黃金時間

2025/12/23 15:20

羅澤賢醫師表示，肺癌病人常出現惡性肋膜轉移，體外超音波導引肋膜切片技術可幫助病。（大千綜合醫院提供）

羅澤賢醫師表示，肺癌病人常出現惡性肋膜轉移，體外超音波導引肋膜切片技術可幫助病。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗68歲陳姓老翁是第四期肺癌病人，一開始使用第二代標靶藥物治療，病情控制穩定。但他近日感到呼吸喘狀況加劇，X光檢查有大量惡性肋膜積水，顯示原來治療已產生抗藥性，讓老翁及其家屬感到相當無助。經接受「體外超音波導引肋膜切片」，從增厚的肋膜上取得足夠的組織進行化驗，證實癌細胞產生新的基因突變，醫療團隊為他快速找到可接續使用的標靶藥物，讓老翁的治療得以無縫接軌，順利穩定病情。

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，許多肺癌病人在治療過程中會出現惡性肋膜積水或肋膜轉移，雖然傳統的影像檢查能發現病灶，但要取得組織進行基因定序，來選擇最適合的標靶藥物，往往需要侵入性的檢查。此次使用的「體外超音波導引肋膜切片」技術是肺癌診斷上的一大突破，超音波導引就像是在穿刺針上裝了即時的GPS導航系統，醫師可以在超音波螢幕上清楚看見肋膜腔內的積水以及增厚的肋膜，並在即時影像的引導下，精準地將切片針送達病灶位置完成切片。

羅澤賢指出，這項技術具「高安全性」、「微創」、「高效率」三大優點，能大幅降低氣胸發生風險，不僅傷口極小，甚至可直接在病房床邊執行，讓年長或體弱的病人免於移動的辛苦，並在最短時間內完成檢體採樣，為後續的個人化精準治療爭取寶貴時間。

大千綜合醫院表示，肺癌長年位居國人癌症死因之首，其診斷與治療過程分秒必爭。過去許多苗栗的肺癌病人，常因需進行更精密的檢查或使用最新的藥物，必須舟車勞頓到外縣市的醫學中心就診。大千為苗栗縣唯一的癌症品質認證醫院及可執行次世代基因定序檢測（NGS）的醫院，從引進低劑量電腦斷層（LDCT）做為早期篩檢利器，到與醫學中心同步的第二代、第三代標靶藥物及免疫治療藥物，現在更增添診斷技術的精進，積極打造全方位的肺癌治療中心，從篩檢、診斷、個人化藥物治療到後續追蹤，讓病人在熟悉的環境中獲得照護。

羅澤賢提醒民眾，肺癌的預後好壞與發現的期別息息相關，早期發現並及時治療，五年存活率可高達九成以上。因此，有長期抽菸史、家族病史、油煙暴露風險、或有不明原因持續咳嗽、胸痛、呼吸困難等症狀的民眾，一定要及早就醫並接受相關檢查，才能獲得最好的治療成效。

病人透過體外超音波導引肋膜切片技術，順利取得組織化驗，並找到適合的標靶藥物接續。（大千綜合醫院提供）

病人透過體外超音波導引肋膜切片技術，順利取得組織化驗，並找到適合的標靶藥物接續。（大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中