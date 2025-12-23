自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

115年「疫苗新制」上路 3箭齊發全面升級防護力

2025/12/23 14:24

疾管署長羅一鈞（右二）公布明年疫苗新制。（記者侯家瑜攝）

疾管署長羅一鈞（右二）公布明年疫苗新制。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕為強化國人疫苗防護力並與國際接軌，疾病管制署今（23）日宣布，115年起將同步推動3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級、機構長者導入加強型流感疫苗，以及調升疫苗接種處置費，透過制度與資源雙軌並進，全面提升疫苗接種可近性與保護效益，為全民健康再加一道防線。

疾管署長羅一鈞指出，隨著疫苗科技與國際接種策略不斷演進，台灣疫苗政策也持續滾動式調整。115年新制聚焦「保護力更完整、接種更便利、基層更有誘因」三大方向，盼能提升接種完成率，降低重症與併發症風險。

在成人肺炎鏈球菌疫苗方面，羅一鈞表示，新型20價與21價肺鏈疫苗已於英、美、加、澳等多國使用，臨床試驗與國際建議顯示，單劑即可提供與原本13價加23價2劑相當的保護效果。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，115年起將以單劑新型疫苗取代過去2劑接種策略。相關作業預計自115年1月15日啟動，分2階段實施，涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，估計將有近279萬人符合資格。

羅一鈞強調，肺鏈疫苗升級後僅需接種1劑即可獲得完整保護，不僅減輕民眾接種負擔，也有助提升完成率，降低感染肺炎鏈球菌與重症風險。

在流感疫苗政策方面，羅一鈞指出，115年秋冬將首度導入約20萬劑加強型流感疫苗，包括高劑量與含佐劑疫苗，兩者在長者族群的保護效果相近，皆已取得國內藥證。考量疾病風險，將優先提供長照機構與安養機構中65歲以上長輩接種，以降低流感重症、住院與群聚感染發生機率。

此外，為鼓勵醫療院所持續提供疫苗接種服務，政府也同步調升疫苗接種處置費。羅一鈞表示，現行每劑100元已無法反映人力與行政成本，經行政院核定，自115年3月1日起，6歲以下幼兒每劑調高為200元，一般民眾每劑150元，並增列8.4億元預算支應，盼提升基層院所參與意願，確保接種服務量能。

除上述3項新制外，行政院也已同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，規劃於116年度編列預算並正式實施。羅一鈞指出，輪狀病毒為嬰幼兒嚴重腹瀉主因，世界衛生組織已建議各國納入常規接種，此舉將有助降低幼兒重症與住院風險。

羅一鈞強調，疫苗接種仍是預防傳染病最有效的手段，新政策均參考國際實證與成本效益分析，呼籲符合資格的民眾踴躍接種，攜手打造更堅實的健康防護網。

針對是否會進一步擴大提供所有長者接種，羅一鈞表示，目前長者流感疫苗接種率約僅5成，顯示長者對流感疫苗的接受度仍有提升空間。此次導入加強型流感疫苗，正是希望藉由提升疫苗保護力與信心，進一步提高長者接種意願。為審慎評估後續政策，明年度將進行65歲以上長者接種意願調查，了解長者對現行與新型流感疫苗的認知，以及影響接種的助力與阻力，作為未來採購數量與接種對象規劃的重要依據。

羅一鈞也坦言，新增20萬劑加強型流感疫苗，約需7,000萬至8,000萬元經費，若未來擴大採購，勢必需要編列更多預算，相關規模將待調查結果出爐後，再進行整體評估。

115年國家公費疫苗新政策，3箭齊發保障國人健康。（疾管署提供）

115年國家公費疫苗新政策，3箭齊發保障國人健康。（疾管署提供）

成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護。（疾管署提供）

成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護。（疾管署提供）

成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護。（疾管署提供）

成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護。（疾管署提供）

機構長輩流感疫苗升級 強化保護力。（疾管署提供）

機構長輩流感疫苗升級 強化保護力。（疾管署提供）

