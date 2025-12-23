補充血液中缺失磷脂質 或有助緩解失智症症狀

研究發現，補充血液中缺失的磷脂質可能有助於讓腦血流恢復正常，並緩解失智症相關症狀。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，補充血液中缺失的磷脂質可能有助於讓腦血流恢復正常，並緩解失智症相關症狀。此研究發表在《美國國家科學院》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國佛蒙特大學研究團隊的研究，揭示Piezo1蛋白質如何影響腦血流，並表明阿茲海默症等疾病與血管中 Piezo1活性增強有關。

此研究主要焦點為Piezo1蛋白質和磷脂質PIP₂。Piezo1能夠感知物理上的力，並對血液流經大腦血管網路時產生的摩擦做出反應。早期研究表明，在攜帶某些Piezo1基因變異的人群中，Piezo1活性會改變。

PIP₂在細胞訊號傳導和離子通道調節中發揮關鍵作用，離子通道調節控制細胞內蛋白質孔的開閉。

研究團隊檢測PIP₂後發現，PIP₂能起到抑制Piezo1的天然作用。當PIP₂水平下降時，Piezo1會過度活躍，從而擾亂大腦正常血流。當研究人員提升PIP₂後，Piezo1的活性降低，使大腦血流恢復正常。

這些發現表明，提高PIP₂水平可能是一種改善腦循環和支持大腦功能的新療法。

研究團隊表示，更深入理解PIP₂和Piezo1的相互作用，對於開發基於PIP₂恢復或直接靶向Piezo1的治療方法至關重要，這些方法旨在改善失智症及相關血管疾病患者的神經血管健康。

