自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

補充血液中缺失磷脂質 或有助緩解失智症症狀

2025/12/23 13:42

研究發現，補充血液中缺失的磷脂質可能有助於讓腦血流恢復正常，並緩解失智症相關症狀。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

研究發現，補充血液中缺失的磷脂質可能有助於讓腦血流恢復正常，並緩解失智症相關症狀。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，補充血液中缺失的磷脂質可能有助於讓腦血流恢復正常，並緩解失智症相關症狀。此研究發表在《美國國家科學院》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國佛蒙特大學研究團隊的研究，揭示Piezo1蛋白質如何影響腦血流，並表明阿茲海默症等疾病與血管中 Piezo1活性增強有關。

此研究主要焦點為Piezo1蛋白質和磷脂質PIP₂。Piezo1能夠感知物理上的力，並對血液流經大腦血管網路時產生的摩擦做出反應。早期研究表明，在攜帶某些Piezo1基因變異的人群中，Piezo1活性會改變。

PIP₂在細胞訊號傳導和離子通道調節中發揮關鍵作用，離子通道調節控制細胞內蛋白質孔的開閉。

研究團隊檢測PIP₂後發現，PIP₂能起到抑制Piezo1的天然作用。當PIP₂水平下降時，Piezo1會過度活躍，從而擾亂大腦正常血流。當研究人員提升PIP₂後，Piezo1的活性降低，使大腦血流恢復正常。

這些發現表明，提高PIP₂水平可能是一種改善腦循環和支持大腦功能的新療法。

研究團隊表示，更深入理解PIP₂和Piezo1的相互作用，對於開發基於PIP₂恢復或直接靶向Piezo1的治療方法至關重要，這些方法旨在改善失智症及相關血管疾病患者的神經血管健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中