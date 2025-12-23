健康網》眼睛痠澀有血絲 免驚！中醫有方

中醫師王大元表示，除了限制看螢幕時間以外，也可以多攝取深綠蔬菜來保護眼睛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家天天滑手機看電腦螢幕，眼睛痠澀、布滿血絲，怎麼辦呢？中醫師王大元提醒，除了大家多知道的用眼40分鐘休息10分鐘以外，也可多攝取枸杞、菊花、黑芝麻、深綠色蔬菜。

「怎麼眼睛佈滿了血絲了？」中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」分享，剛結束一段長時間用眼的工作而感到眼睛痠、澀、疲憊的話，請多走到戶外想讓身心透口氣，讓眼睛多多休息放鬆吧！

視疲勞症狀

眼睛乾澀、酸痛灼熱、流淚、暫時性視力模糊、對光敏感，以及頭痛、頸肩酸痛、眼皮抽動、對焦困難等眼部和全身性問題，都是視疲勞的症狀之一。

視疲勞的成因

長時間近距離用眼、眨眼減少、環境光線不足或過強、空氣乾燥、眼鏡度數加深、其他眼病變如青光眼、結膜炎、近視、視差過大等，都有可能是視疲勞的成因，導致睫狀肌持續收縮，淚液分泌不足，引起視覺功能和全身的疲勞感。

解決之道

中醫認為眼睛與肝、腎、脾三臟密切相關。肝血不足易乾澀，腎精虧虧會昏花，氣血循環不佳與肩頸緊繃則會加重疲勞感。除了減少連續用眼、每用眼40分鐘，休息 30-60 秒。主動增加眨眼和閉眼次數，濕潤眼球表面。適度熱敷眼周也能幫助放鬆。

常用的針灸穴位包括：睛明、攢竹、絲竹空、太陽、承泣，可改善乾澀痠脹；風池、肩井、合谷則能促進頭頸循環，減輕壓力型視疲勞。日常保養可多攝取枸杞、菊花、黑芝麻、深綠色蔬菜，並避免熬夜喔！

