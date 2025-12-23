自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛痠澀有血絲 免驚！中醫有方

2025/12/23 19:06

中醫師王大元表示，除了限制看螢幕時間以外，也可以多攝取深綠蔬菜來保護眼睛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

中醫師王大元表示，除了限制看螢幕時間以外，也可以多攝取深綠蔬菜來保護眼睛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家天天滑手機看電腦螢幕，眼睛痠澀、布滿血絲，怎麼辦呢？中醫師王大元提醒，除了大家多知道的用眼40分鐘休息10分鐘以外，也可多攝取枸杞、菊花、黑芝麻、深綠色蔬菜。

「怎麼眼睛佈滿了血絲了？」中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」分享，剛結束一段長時間用眼的工作而感到眼睛痠、澀、疲憊的話，請多走到戶外想讓身心透口氣，讓眼睛多多休息放鬆吧！

視疲勞症狀

眼睛乾澀、酸痛灼熱、流淚、暫時性視力模糊、對光敏感，以及頭痛、頸肩酸痛、眼皮抽動、對焦困難等眼部和全身性問題，都是視疲勞的症狀之一。

視疲勞的成因

長時間近距離用眼、眨眼減少、環境光線不足或過強、空氣乾燥、眼鏡度數加深、其他眼病變如青光眼、結膜炎、近視、視差過大等，都有可能是視疲勞的成因，導致睫狀肌持續收縮，淚液分泌不足，引起視覺功能和全身的疲勞感。

解決之道

中醫認為眼睛與肝、腎、脾三臟密切相關。肝血不足易乾澀，腎精虧虧會昏花，氣血循環不佳與肩頸緊繃則會加重疲勞感。除了減少連續用眼、每用眼40分鐘，休息 30-60 秒。主動增加眨眼和閉眼次數，濕潤眼球表面。適度熱敷眼周也能幫助放鬆。

常用的針灸穴位包括：睛明、攢竹、絲竹空、太陽、承泣，可改善乾澀痠脹；風池、肩井、合谷則能促進頭頸循環，減輕壓力型視疲勞。日常保養可多攝取枸杞、菊花、黑芝麻、深綠色蔬菜，並避免熬夜喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中