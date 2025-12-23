8旬老夫妻雙膝關節置換 羅莎機械手臂精準安全

嘉市聖馬爾定醫院今天舉行「機械手臂系統關節置換突破250例」記者會，接受雙膝人工關節置換手術的老先生（右一）與妻子（右二）到場感謝醫護團隊。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一對年近8旬老夫妻，先後皆因雙膝疼痛已久，做過一般普通治療、復健、吃止痛藥都無法有效緩解，日前到嘉義市聖馬爾定醫院接受雙膝人工關節置換手術，透過羅莎ROSA機器手臂系統輔助，大幅提升手術精準度、減少手術誤差並降低組織損傷，術後隔天即可下床練習行走，第3天順利出院。

聖馬醫院今天舉行「機械手臂系統關節置換突破250例」記者會，這對老夫妻到場感謝醫護團隊照料，讓他們擺脫疼痛，恢復靈活度；聖馬院長陳美惠說，該院機械手臂系統關節置換突破250例，不僅象徵醫療技術的全面升級，也為退化性關節炎患者提供了新的治療希望。

請繼續往下閱讀...

聖馬醫院運動醫學科主任黃立人醫師表示，傳統全人工膝關節置換只提供了外旋3度和0度兩個選項，對於嚴重退化性膝關節炎患者來說，僅有兩個外旋選項遠遠不足。

ROSA機械手臂則突破了這些限制，它能通過36個解剖註冊點建立患者的3D骨結構，再配合術中測量患者伸直和彎曲時，內外二側膝關節的穩定度，提供了從外轉10度到內轉3度，總共13度的選擇空間，能將人工膝關節準確的置放在最佳位置，讓患者不管是站立或彎曲時，膝關節都處於穩定狀態。

黃立人說，在傳統人工膝關節置換手術時，如果擺放的角度不對，會造成術後兩側膝關節不穩定和髕骨、股骨關節活動錯位，造成患者術後滿意度下降，但透過ROSA機械手臂，可以把人工關節擺在非常正確的位置，加上術前患者不用再花時間照特殊角度X光，直送美國做3D重組，術中全程使用生理監測系統，使手術麻醉品質更穩定更安全，手術時間約一個半小時，流程也更順暢。另外，該手術屬自費，特定植入物有健保給付。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法