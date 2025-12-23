健康網》胰臟癌發生多原因 研究：腸道菌也有關

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，愈來愈多的研究發現，「腸道菌」影響胰臟癌甚鉅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕胰臟癌因為死亡率偏高，向來被稱為癌王；而作家小彤自己也正在積極對抗胰臟癌。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，近年不少研究發現，「腸道菌」影響胰臟癌甚鉅。

「當腸道失守、壞菌進駐胰臟，胰臟癌風險，就此被打開」，張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，在門診裡談到胰臟癌，大家第一個想到的，幾乎都是基因、抽菸、糖尿病，或是「運氣不好」。但這幾年，愈來愈多的研究發現，有一條被忽略很久的線索，正在慢慢浮出水面：「腸道菌」。

張家銘表示，「我們的腸道，其實是全身最大的免疫器官，也是微生物最多的地方。而胰臟，並不是一個與腸道完全隔離的器官。」2025年發表在《British Journal of Cancer》的綜論，將這些研究整合在一起，其中的關係看得更清楚了：腸道菌，可能是胰臟癌發展過程中，一個非常關鍵、但長期被低估的角色。腸道菌怎麼會跟胰臟癌扯上關係？關鍵在「移動」。

「腸道在腸道，胰臟在胰臟，細菌怎麼跑過去？」張家銘表示，這正是研究裡最重要的一個概念：當腸道屏障完整時，細菌被好好關在腸道裡。但一旦長期發炎、壓力過大、高脂高糖飲食、代謝失衡，腸道通透性就會上升。

這時候，細菌或細菌的代謝物，就有機會「越界」。研究顯示，腸道裡的細菌，真的可以移動到胰臟，並在胰臟腫瘤組織中被檢測到。換句話說，胰臟癌裡的細菌，有一部分，可能本來就來自腸道。

從分子層級看 腸道菌如何推動胰臟癌

這項研究指出，進入胰臟腫瘤的細菌，會在分子層級做幾件非常關鍵的事。

第一：是增加去氧核醣核酸（DNA）的損傷，讓細胞突變更容易累積。

第二：是放大慢性發炎訊號，刺激細胞內的生長與存活路徑，讓本來應該停下來的細胞，繼續被催促分裂。

第三：是干擾免疫系統。某些細菌會讓抑制型免疫細胞增加，讓清除癌細胞的殺手型T細胞進不來。

從這個角度看：腸道菌不是直接造成胰臟癌，但它會把整個環境，推向「更適合癌細胞生存」的方向。

回到生活 其實腸道早就一直在提醒我們

很多胰臟癌高風險族群，在癌症被診斷前，早就有一些共同的生活訊號：長期腹脹、腸躁、排便不穩；吃油一點就不舒服；容易疲勞、發炎指數反覆偏高；

糖尿病或代謝症候群控制困難。這些表面看起來是腸胃或代謝問題，但從這篇研究來看，它們可能正是在形塑一個「對胰臟不友善」的微生物環境。

張家銘表示，自己常跟病人說：腸道不是只有負責消化，它其實一直在幫全身設定發炎與免疫的基準線。為什麼壓力大時，腸道亂，胰臟也跟著受影響。研究中也特別提到，壓力與慢性發炎，會快速改變腸道菌組成。

在生活中，我們幾乎每天都看得到：熬夜一陣子，腸胃就開始不對勁。長期高壓，血糖、體重、免疫一起失控。這不是單純的作息問題。壓力荷爾蒙會改變腸道通透性，讓腸道菌更容易移位，也更容易把發炎訊號送到全身。

對胰臟來說，這等於長期暴露在錯誤的免疫與發炎訊號中。根據這個研究，我會這樣建議生活上的應用：如果腸道菌真的會影響胰臟癌的風險，那生活上的對策，重點就不會是一直想著「要不要殺菌」，而是回過頭來，把腸道這個環境，慢慢養回穩定。

我在臨床上最常給3項建議：

第一個建議，是把「腸道穩定」當成一個長期投資，而不是短期急救。規律進食、避免暴食，減少高油、高糖與超加工食物，不是因為它們「不健康」這麼簡單，而是這些飲食會打亂腸道的節律，讓菌相開始亂跑、亂換主流。

第二個一定要正視的，是腸道發炎的訊號。長期腹脹、排便不穩、對食物愈來愈敏感，這些都不是小毛病，而是腸道屏障正在鬆動的提醒。與其一直換藥，不如回頭檢視飲食內容、睡眠品質，還有長期累積的壓力。

第三個關鍵，其實是作息的穩定。很多人不知道，規律睡眠、白天接觸自然光、適度活動，是在保護腸道屏障，也是讓免疫系統重新對齊節奏。腸道一穩，發炎訊號自然就會降下來。

在調整腸道菌這件事上，我自己有兩個很重要的原則：

第一個原則是，先餵菌，再補菌。如果沒有每天穩定補充益生元（prebiotics），就算吃再多益生菌，很多也只是路過，留不下來。可溶性膳食纖維、天然多醣體，才是好菌真正吃得下去的食物。

第二個原則是，益生元搭配益生菌，效果才會好。當腸道裡有穩定的養分來源，再補充合適的益生菌，菌相才有機會真正定殖，慢慢把環境拉回對身體友善的狀態。

