別吃太油！肝臟會「自我放棄」？研究：細胞退化成癌變溫床

最新研究發現，長期高脂肪飲食可能會促使肝細胞為了適應壓力環境，而改變基因表現並退化為類幹細胞狀態，這項發現為脂肪肝與癌症風險間的關聯提供了新的解釋機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／宗和報導〕高脂肪飲食對肝臟的影響可能遠比想像中複雜。麻省理工學院（MIT）刊登於頂尖期刊《細胞》（Cell）的最新研究指出，長期攝取高脂肪食物可能會改變肝細胞的基因表現，迫使其發生「身分轉變」，退化為一種類似幹細胞的原始狀態。這種機制雖然能幫助細胞在壓力環境下存活，但研究發現，這也可能讓細胞更容易受到致癌突變的影響。

據《SciTechDaily》報導，這項由MIT醫學工程與科學研究所（IMES）主任夏勒克（Alex K. Shalek）團隊領導的研究，利用單細胞RNA定序技術，分析了餵食高脂飲食的小鼠肝臟細胞變化。研究顯示，當肝細胞長期暴露於高脂環境引發的慢性發炎與壓力下，成熟的肝細胞（hepatocytes）會逐漸關閉負責正常代謝功能的基因，轉而啟動與「生存」及「細胞分裂」相關的基因。

請繼續往下閱讀...

該論文共同第一作者佐納斯（Constantine Tzouanas）形容，這呈現出一種「權衡」（trade-off）。細胞為了在惡劣環境下保命，優先選擇讓個體存活，卻犧牲了作為集體組織應有的代謝功能。研究團隊觀察到，這種退化回「不成熟狀態」的細胞，一旦遭遇基因突變，似乎比正常細胞更容易失控，進而增加後續癌變的風險。在實驗中，攝取高脂飲食的小鼠，最終多數都發展出了肝腫瘤。

研究團隊進一步分析人類肝病患者的組織樣本，發現了與小鼠實驗高度一致的基因表現模式。數據顯示，那些表現出較高「細胞生存基因」（即類幹細胞特徵）的患者，在腫瘤發展後的預後狀況較差；反之，若保留較多正常肝臟代謝功能的患者，生存時間則較長。

推估人類進程或達20年 未來擬探討可逆性

儘管小鼠實驗顯示癌變過程較快，但研究團隊推估，同樣的過程在人類身上可能發生得更為緩慢，或許歷時約20年，且會受到飲食習慣、酒精攝取與病毒感染等多重因素影響。

這項研究為脂肪肝與肝癌之間的關聯提供了分子層面的解釋。至於這種細胞變化是否可逆？目前仍無定論。研究團隊表示，未來計畫進一步探討恢復健康飲食，或使用GLP-1受體促效劑（常見於減重藥物）等方式，是否有機會幫助受損的肝細胞恢復正常功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法