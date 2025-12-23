自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高果糖攝取加劇發炎反應 健康人群也受影響

2025/12/23 10:56
高果糖攝取加劇發炎反應 健康人群也受影響

研究發現，攝取果糖會導致血液中的關鍵免疫細胞單核細胞，對細菌毒素產生更強烈的有害反應。圖為示意圖。（擷自X@TheracelLab）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕奧地利1項研究發現，攝取果糖會導致血液中的關鍵免疫細胞單核細胞，對細菌毒素產生更強烈的有害發炎反應。此研究發表在《氧化還原生物學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，奧地利維也納大學進行2項針對健康成年人的隨機對照試驗。參與者分別飲用添加了果糖或葡萄糖的飲料，以便比較每種糖類對免疫活性的影響。

除了這些人體研究外，研究團隊還利用分離的單核細胞和細胞培養模型進行實驗，以便更好去理解其中涉及的生物學過程。

研究人員發現，與葡萄糖不同，攝取果糖會增加單核細胞中Toll樣受體2（Toll-like receptor）的含量。 Toll樣受體2在調節免疫反應中扮演重要角色，隨著此受體濃度的升高，單核細胞對脂磷壁酸（一種由某些細菌產生的毒素）的敏感度也會隨之增加。

維也納大學研究負責人貝格海姆（Ina Bergheim）解釋，體內此類毒素受體濃度增加，意味著發炎反應增強。這種敏感性的增強也導致更多促發炎因子釋放，包括白細胞介素-6、白細胞介素-1β和腫瘤壞死因子-α。

貝格海姆表示，研究表明即使是健康人群，短期攝取高果糖也會影響免疫系統並加劇發炎。

研究團隊強調，還需要進行進一步研究，以確定長期持續攝取高果糖如何影響免疫功能和感染易感性。這對於高風險族群尤其重要，例如患有第二型糖尿病或脂肪肝等與代謝功能障礙相關的疾病的患者。

