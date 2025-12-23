自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

怕打針救星！美FDA核准首款「減肥藥丸」Wegovy口服版

2025/12/23 10:38

美國食品藥物管理局（FDA）已正式核准其熱門減重藥物「口服藥丸」版本，造福需要減重的人們。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國食品藥物管理局（FDA）已正式核准其熱門減重藥物「口服藥丸」版本，造福需要減重的人們。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多渴望減重卻害怕打針的民眾來說，好消息來了。丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）週一（22日）宣布，美國食品藥物管理局（FDA）已正式核准其熱門減重藥物 Wegovy 的「口服藥丸」版本，這意味著未來患者將能以更便利的方式進行體重管理。

據《法新社》報導，諾和諾德總裁兼執行長杜斯特達（Mike Doustdar）在聲明中表示：「隨著今天 Wegovy 口服藥丸獲得批准，患者將擁有方便、每日一次的口服選擇，且其減重效果與原版 Wegovy 針劑相當。」

在此之前，FDA 雖已核准同成分的口服藥物用於治療糖尿病，但此次批准是首度允許醫師針對「減重」目的開立口服處方。近年來，使用「類升糖素胜肽-1受體促效劑」（GLP-1 agonists）的新一代抑制食慾藥物，包括 Ozempic、Wegovy 以及禮來藥廠（Eli Lilly）的 Mounjaro 等品牌，因顯著的減重效果而在全球爆紅。

每日一錠免打針 療效相當針劑

這項新進展將大幅降低使用門檻。過去 Wegovy 需透過每週一次的皮下注射給藥，對於恐針族群是一大障礙。口服版本的問世，預料將進一步擴大該藥物的市場滲透率。

值得注意的是，這項批准也伴隨著政治與經濟層面的角力。美國總統川普（Donald Trump）上個月宣布已與諾和諾德及禮來達成協議，藥廠同意降低部分減重藥物的價格，以換取政府在關稅政策上的確定性。

在美國，這類減重藥物的費用極為高昂，對許多居民而言，每月花費可能超過1000美元（約新台幣3萬1550元）。然而，根據川普宣布的協議內容，未來的口服劑量起始價格可能大幅降至每月150美元（約新台幣4733元），不過針劑版本的價格預計仍會維持較高水準。

