健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

素食者頭暈原來是營養性神經病變 維生素均衡攝取很重要

2025/12/23 09:46

維生素營養攝取均衡很重要，奶蛋素食者每日可以透過1-2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕/哺乳婦者的攝取以補充劑為較理想的來源。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲李爺爺3個月前出現頭暈、視力下降的情形，不僅容易因重心不穩而跌倒，伴隨而來的焦慮感也影響日常生活，卻找不出病因，還到神經內科檢查，確認不是急性腦中風，直到耳鼻喉科門診檢查，發現病患舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，了解他長年茹素，確認為維生素B缺乏導致的營養性神經病變，經開立綜合維生素B群及調整營養攝取，症狀明顯好轉。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁指出，素食飲食一向被視為兼具環保與健康的飲食方式，能降低心血管疾病與慢性病風險，被許多研究證實對身體有益，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。

陳繼仁說，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。

由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者就可能有攝取不足的情形；而高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，而面臨相同問題，根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6-2.8微克。

台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1-2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕/哺乳婦者的攝取通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁。（台北慈濟醫院提供）

