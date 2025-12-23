自由電子報
健康 > 杏林動態

李綜合醫院攜手企業耶誕義賣 為身障朋友圓夢

2025/12/23 10:28

大甲李綜合醫院舉辦公益義賣活動，吸引民眾參加。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院舉辦公益義賣活動，吸引民眾參加。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末年終，公益送暖活動陸續登場，大甲李綜合醫院舉辦「耶誕傳愛，有李真好」公益義賣活動，攜手民間企業共同響應社會責任，協助台中市蓮心自強服務協會推廣身心障礙朋友親手製作的手作小物，讓更多民眾看見他們努力靠雙手打拼的成果。

大甲李綜合醫院社工周佩蓉表示，醫院每逢歲末皆會與在地社福團體合作，在醫院大廳舉辦公益義賣，並同步規劃「快樂醫院」活動，教導民眾手作玩具，邀請患者與家屬一同參與，營造溫暖共融的醫療環境。

蓮心自強服務協會社工督導嚴惠玲表示，一件手作作品，一般人可能2、3天就能完成，但對多障學員而言，往往需要花上10倍以上的時間才能細心完成。因此，能夠順利將作品義賣出去，對學員來說不只是收入，更是一種被肯定與被看見的鼓勵。

嚴惠玲表示，社會大眾對精神障礙朋友仍存有刻板印象，認為他們情緒不穩、難以控制，但其實只要給予更多耐心，便能有效降低焦慮感，協助他們逐步融入日常生活，多年前疫情開始，有一些固定的捐款就開始減少，特別是大額捐款更是明顯，協會積極找更多的活動與合作機會，希望一起幫助學員。

本次公益義賣活動於耶誕節前夕一連舉辦兩天，蓮心自強服務協會準備學員親手捏塑的黏土夜燈、陶瓷作品及針織小物等進行義賣，活動吸引數百人次參與，最終募得善款近兩萬元，全數捐贈予蓮心自強服務協會，透過義賣活動分享學員的生命故事，也讓更多人認識並支持不同樣貌的弱勢族群。

