健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》避開5類食物 百萬網紅醫揭糖尿病改善關鍵

2025/12/24 06:18

鳳梨屬於高升糖指數（High GI）水果，糖友要小心食用量，以免引發血糖震盪，建議以蘋果、梨子或莓果類取代。（圖擷取自photoAC）

鳳梨屬於高升糖指數（High GI）水果，糖友要小心食用量,以免引發血糖震盪,建議以蘋果、梨子或莓果類取代。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕第2型糖尿病是否只能終身用藥控制？百萬網紅醫師馮傑森（Jason Fung）指出，許多患者其實有機會透過調整飲食與生活習慣，讓血糖狀況明顯改善，特別是有5類食物容易導致血糖與胰島素波動，患者必須嚴格限制或避開，以防止血糖與胰島素持續飆升。

馮傑森是加拿大華裔腎臟科醫師在社群平台有140萬訂閱，他在「避免這5種食物，逆轉第2型糖尿病」影片中指出，糖尿病並非單純血糖問題，而與長期胰島素過高、代謝失衡密切相關。

馮傑森表示，現行治療多半著重於「把血糖降下來」，卻忽略了胰島素阻抗才是關鍵。若持續攝取容易刺激胰島素分泌的食物，即使使用藥物控制血糖，身體仍可能陷入惡性循環。因此，改善糖尿病的重點之一，在於降低胰島素負擔、修正飲食結構。

逆轉第2型糖尿病？ 少碰這5類食物

馮傑森指出，以下5類食物容易導致血糖與胰島素波動，建議糖尿病患者特別留意攝取量：

●澱粉類碳水化合物：白飯、白麵包、義大利麵、早餐穀物、泡麵、薯條等，進入體內後，會迅速轉為葡萄糖，增加心臟病與肥胖風險。

●高熱量零食：餅乾、洋芋片、糖果、含糖飲料等，屬於高糖、高鹽、高脂的超加工食品，這類超加工食品容易成癮，導致身體長期處於「儲存脂肪模式」。

洋芋片、糖果、含糖飲料等，屬於高糖、高鹽、高脂的超加工食品，這類超加工食品容易成癮，導致身體長期處於「儲存脂肪模式」。（圖擷取自photoAC）

洋芋片、糖果、含糖飲料等,屬於高糖、高鹽、高脂的超加工食品,這類超加工食品容易成癮,導致身體長期處於「儲存脂肪模式」。（圖擷取自photoAC）

●低脂加工食品：許多標榜低脂的風味優格、沙拉醬或花生醬，其實添加了大量的糖、甜味劑與防腐劑，對代謝極其有害。

●精製糖與甜食：蛋糕、甜點、餅乾及人工甜味劑，容易刺激胰島素大量分泌建議將「不吃甜食」內化為日常習慣。

●高升糖指數（High GI）水果：特別是香蕉、葡萄、芒果及鳳梨，其中鳳梨的GI值超過70，極易引發血糖震盪，建議患者應以蘋果、梨子或莓果類取代。

有助血糖穩定的飲食選擇

相對地，馮傑森建議多選擇綠色蔬菜、優質蛋白質與天然脂肪，如花椰菜、甘藍、菇類、魚類、雞蛋與橄欖油，同時適量攝取莓果類水果與無鹽堅果，有助提升飽足感，並減少血糖波動。

●綠色蔬菜：如花椰菜、甘藍、豆類、櫛瓜和羽衣甘藍，也可以食用蘑菇、番茄、洋蔥和茄子。

●適量攝取油脂：例如：橄欖油是低溫烹飪時最安全的選擇。

●蘋果、梨子與莓果：蘋果和梨子富含礦物質與可溶性纖維。莓果類（草莓、藍莓、覆盆子）則更好，藍莓富含抗氧化劑，能降低糖尿病與心臟病風險。

梨子富含礦物質與可溶性纖維，有助於血糖穩定。（圖擷取自photoAC）

梨子富含礦物質與可溶性纖維,有助於血糖穩定。（圖擷取自photoAC）

●優質蛋白質：包括肉類、雞蛋、魚類（尤其是鮭魚、鮪魚、鯖魚等油性魚類）及全脂優格。應避免香腸、臘肉等加工肉品。

●健康的零食：無鹽堅果（如花生、杏仁、核桃）以及少量含70%以上可可的黑巧克力。

改善代謝3習慣

除了飲食調整，馮傑森也提出3項有助改善代謝的做法，包括規律運動（尤其飯後散步）、減少零食攝取，以及在醫師評估下，嘗試「間歇性斷食」，讓身體有機會恢復對胰島素的敏感度。

●飯後散步10分鐘：簡單的體能活動，能有效防止餐後血糖飆升。

●戒除吃零食習慣：頻繁進食會讓胰島素維持在高水平，阻礙體脂燃燒。

●間歇性斷食：不僅是免費的，還能強效促使身體消耗儲存的能量。

他表示，第2型糖尿病就像一座「已被糖分塞滿的倉庫」，若不減少輸入、只是一味把糖硬塞回去，問題終究難以解決；唯有從飲食與生活習慣著手，才能逐步改善代謝狀態。

