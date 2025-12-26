自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》揭開自閉症腸–免疫–腦軸 益菌候選株即將現身

2025/12/26 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

自閉症譜系障礙（Autism spectrum disorder , ASD）是一種神經發展疾病，以社交互動、重複行為與焦慮樣行為異常為特徵。近年愈來愈多證據顯示腸道菌與腦部發炎可能參與ASD，但具體機制不明。

這篇 Nature Communications 2025 Jul 11;16（1）:6422 研究建立無菌BTBR小鼠ASD模型，發現缺乏腸道菌的雄性小鼠ASD相關行為改善，腦內發炎性T細胞族群減少。進一步清除CD4+T細胞也能減輕神經發炎與ASD行為，顯示存在「腸–免疫–腦軸」。研究還鑑定出與ASD相關的多種微生物與代謝調節因子，尤其涉及麩胺酸/GABA比值與3-羥基戊二酸。利用電腦代謝物預測模型，作者提出Limosilactobacillus reuteri IMB015為益生菌候選株；補充IMB015可降低麩胺酸/GABA比值與神經發炎，改善行為表現，支持腸道菌代謝物可調控腦部免疫細胞與ASD行為。

透視腸道菌》揭開自閉症腸–免疫–腦軸 益菌候選株即將現身

這項研究首次從無菌模型證實「腸─免疫─腦軸」對自閉症相關行為有關鍵影響，並找出潛在益生菌候選株。對家長與患者而言，這並不代表立刻可以用特定益生菌治療ASD，因為臨床驗證尚未完成；但它提醒我們，腸道健康與大腦發展可能比想像中更密切。日常生活中，孕期與兒童時期維持多樣、均衡飲食，避免不必要長期抗生素、鼓勵規律作息與健康飲食，或許有助於腸道菌與免疫系統穩定。未來若臨床證實特定菌株有效，個人化益生菌或代謝物補充將可能成為輔助自閉症治療的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

