自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌碎片助燃1病菌 肽聚醣成「燃料」

2025/12/24 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

白色念珠菌（Candida albicans）是人體常見共生真菌，但在免疫力低下或菌叢失衡時，會由酵母型轉為菌絲型，引發嚴重感染。過去研究發現腸道菌來源的肽聚醣（PGNs）會促進其菌絲生長，但尚未清楚其進入細胞或被感知的機制。

這篇 Nature Communications. 2025 Jul 22;16（1）:6737研究發現，C. albicans 的寡肽轉運蛋白4（Opt4）是主要PGN攝取轉運蛋白，但阻斷PGN進入細胞仍無法抑制菌絲生長。相反地，真正關鍵的是細胞表面感知：由Ssy1蛋白感應到外界PGN，啟動下游cAMP-PKA訊號，促使菌絲化。缺乏Ssy1的突變株對β-內醯胺誘導的PGN激增（“PGN storm”）毫無反應，仍維持酵母型態且不會系統性擴散，顯示Ssy1是PGN誘導侵襲性生長的關鍵。這為抗念珠菌「抗毒力」（anti-virulence）策略提供新靶點。

透視腸道菌》腸道菌碎片助燃1病菌 肽聚醣成「燃料」

這項研究提醒我們，腸道菌並不總是「保護者」，其代謝或細胞壁碎片有時反而成為病原菌的「燃料」。對臨床醫師而言，若能針對Ssy1這類受體開發藥物，就能在不殺死真菌的情況下降低其毒力，減少耐藥壓力。對一般人來說，維持腸道菌群平衡與免疫健康同樣重要：避免不必要或長期廣效性抗生素、適量攝取膳食纖維與發酵食品，減少腸道環境劇烈變動，才不會讓共生微生物有機可乘。這也提醒我們「菌群─病原菌」之間的微妙互動可能決定健康與疾病。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中