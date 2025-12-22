自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》洗腎病友看過來 營養師揭2食物不讓腎過勞

2025/12/22 19:08

腎友要攝取植物蛋白質，營養師蔡正亮建議可以選擇豌豆蛋白也比較不會脹氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

腎友要攝取植物蛋白質，營養師蔡正亮建議可以選擇豌豆蛋白也比較不會脹氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣慢性腎臟病不僅是健保沉重的負擔，國內洗腎人口已逼近10萬人。營養師蔡正亮叮嚀，關心一下腎絲球過濾率，若低於90，就代表腎臟功能在「掉分」了，儘快調整飲食，不要再讓腎臟白白加班，愈做愈累。

蔡正亮在臉書專頁「蔡正亮營養師專欄教室」發文分享，常影響腎臟狀況的，就是「蛋白質」。因此，它將作為首要調整的對象。他表示，不是選擇植物蛋白質就好，在眾多植物蛋白質來源中也要選對。

他首推豌豆蛋白，因為豌豆蛋白不容易脹氣，較適合腸胃敏感者。不過，豌豆蛋白中的甲硫胺酸（必需胺基酸）含量較少，身體利用蛋白質的效率會因此下降。

再來建議是很多腎友都誤以為糙米很健康，因此是不是要改。蔡正亮指出，糙米雖然營養多，但麩皮沒去除，其中磷含量較高，腎友代謝不了，反而加重腎臟負擔，還可能造成腎性骨病變。

他表示，別擅自改成糙米，保持原來的白米飯就好，能補足能量、維持肌肉，不會讓含氮廢物過度增加。

