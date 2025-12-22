健康網》「嗯嗯」嗯不出來 可靠白色小膠囊微震動達陣

飽受便秘之苦，可以嘗試「物理治療」，長庚微菌中心主任李柏賢指出，震動膠囊可以讓如廁快易通；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕震動膠囊（Vibrating Capsule）上月發表研究，結果更趨具體，長庚微菌中心主任李柏賢指出，這條「物理治療」之路，變得愈來愈明顯。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」分享表示，一直以來治療便秘，多半從補充纖維、軟便劑、滲透性瀉藥，一路加上去。但不少人會遇到，腹脹、肚子痛，甚至在「便秘」與「腹瀉」之間痛苦擺盪。又或者藥量拿捏不好，有時打一個打噴嚏，軟便就要出來了，十分尷尬。

李柏賢引述這項針對1722名慢性原發性便秘患者，受試者持續使用3-6個月，而這些改善在6個月後，依然能夠維持、表現穩定，是長期便秘者的福音，不必再苦蹲馬桶，以下是4個改變：

●排便更規律：每週「自然完整排便」次數平均增加超過1次。

●型態更理想：糞便由偏硬改善至接近正常（BSFS2.9➔ 4.1）。

●如廁更輕鬆：解便不再需要拚命用力。

●時間大縮短：上廁所時間幾乎減半（約30分鐘➔15分鐘）。

這個震動膠囊不是瀉藥，而是一顆可吞服的智慧醫療器材。這項技術在2022年已通過美國FDA核准，專門針對藥物效果不佳的患者。李柏賢指出，它可以在睡前吞服，膠囊到達大腸後會啟動「微震動」，直接刺激腸道蠕動，將困住的糞便「推」前進。最令人津津樂道的是，它不進入血液、不影響荷爾蒙、不干擾腸道菌叢；隔天隨糞便自然排出；不是靠「拉肚子」來解決問題。

這種非藥性便泌療法，透過腸-腦軸線的訊號傳導，讓生理時鐘同步，有助恢復生物節律，達到改善便秘症狀。

根據美國胃腸病學會醫學博士布萊恩．柯廷（Bryan Curti）在《神經胃腸病學與動力》期刊發表的研究，證實振動膠囊具備良好的安全性與耐受性。只有極少數患者（約佔2%至3%）出現胃腸道不良反應，例如腹部不適、噁心或腹瀉。患者未出現嚴重不良反應，所有患者均完成療程。超過80%的患者認為這種治療方式令人滿意，且超過70%的患者其治療效果達到顯著改善。

柯廷表示，這種振動膠囊代表了一種全新的非藥物治療方式，可能會徹底改變便秘的治療模式。

