健康網》女性與肥胖族群注意 膽結石6大高風險因子

專家分析，年紀是膽結石主要的危險因子，大於40歲有較高的發生率，同時女性較男性有較高的發生率，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕膽結石是膽囊中形成結石，常見於肥胖女性。膽囊是一個附屬於肝外膽管的可伸縮的梨形囊狀物，可儲存肝臟所製造分泌的膽汁，並依飲食狀況，食物的種類做適當的分泌，以調節腸道酸鹼值，活化消化酵素。專家表示，一旦罹患了膽結石，要留意其疼痛的最強點是在右上腹部，患者常因劇痛而抱著右側腹彎下腰。

東元綜合醫院網站表示，膽石的成分主要是膽汁中的膽固醇和膽紅質（膽汁色素）。此外，尚有含鈣和脂肪酸為主成分者。膽石依其主成分加以區別，有膽固醇石、膽紅素石、鈣石、脂肪酸石及其他。

請繼續往下閱讀...

膽結石的危險因子

有關膽結石的危險因子，東元綜合醫院分析如下：

●年紀是膽結石主要的危險因子，大於40歲有較高的發生率。

●女性較男性有較高的發生率。

●懷孕期間荷爾蒙的變化，影響膽道系統；雌激素增加膽固醇分泌，黃體素減少膽汁分泌，造成膽固醇過飽合進而增加膽結石形成的機率。

●有膽結石家族病史的患者，其發生膽結石疾病的比例較高，這也是為何種族間盛行率差異大的原因之一。

●肥胖者（BMI>30） 容易罹患膽結石疾病，隨著BMI增加，發生膽結石的比例上升。

●體重快速下降者，膽結石發生率增加，可能和膽汁組成改變有關；膽汁黏蛋白及鈣濃度上升促使膽固醇結晶及結石形成。

膽結石的症狀

上腹部的發脹、噁心、嘔吐等現象急性期可能會產生墨菲式徵候（Murphy's sign），突然出現上腹部的疼痛，且經常偏向稍右側。疼痛的最強點是在右上腹部，患者常因劇痛而抱著右側腹彎下腰來。疼痛會從上腹部擴散至右胸、右背、右肩等膽道之外的地方。

發作後會出現輕微的黃疸，使糞便呈灰白色、尿液呈濃褐色。這是因為膽石阻塞於膽管，膽汁無法流至腸內所致。右肋骨下面也會緊張與僵硬，手壓時會覺疼痛，也可觸摸到發腫的膽囊。

有關膽結石的治療方法，膽石的手術時期，尚無確切的定論。必須動手術去除膽石的情形有下列數種：併發穿孔和膽汁性腹膜炎。不斷復發膽石疝痛。膽石很大且大量阻塞於膽囊時，膽囊萎縮改變形狀時，膽石數目多時，醫生也會考慮是否該動手術。

膽囊中有膽石者，原則上是切除膽囊。若只去除膽石，膽石會輕易地再產生，在效果上並不理想。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法