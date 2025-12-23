自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》女性與肥胖族群注意 膽結石6大高風險因子

2025/12/23 11:06

專家分析，年紀是膽結石主要的危險因子，大於40歲有較高的發生率，同時女性較男性有較高的發生率，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家分析，年紀是膽結石主要的危險因子，大於40歲有較高的發生率，同時女性較男性有較高的發生率，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕膽結石是膽囊中形成結石，常見於肥胖女性。膽囊是一個附屬於肝外膽管的可伸縮的梨形囊狀物，可儲存肝臟所製造分泌的膽汁，並依飲食狀況，食物的種類做適當的分泌，以調節腸道酸鹼值，活化消化酵素。專家表示，一旦罹患了膽結石，要留意其疼痛的最強點是在右上腹部，患者常因劇痛而抱著右側腹彎下腰。

東元綜合醫院網站表示，膽石的成分主要是膽汁中的膽固醇和膽紅質（膽汁色素）。此外，尚有含鈣和脂肪酸為主成分者。膽石依其主成分加以區別，有膽固醇石、膽紅素石、鈣石、脂肪酸石及其他。

膽結石的危險因子

有關膽結石的危險因子，東元綜合醫院分析如下：

●年紀是膽結石主要的危險因子，大於40歲有較高的發生率。

●女性較男性有較高的發生率。

●懷孕期間荷爾蒙的變化，影響膽道系統；雌激素增加膽固醇分泌，黃體素減少膽汁分泌，造成膽固醇過飽合進而增加膽結石形成的機率。

●有膽結石家族病史的患者，其發生膽結石疾病的比例較高，這也是為何種族間盛行率差異大的原因之一。

●肥胖者（BMI>30） 容易罹患膽結石疾病，隨著BMI增加，發生膽結石的比例上升。

●體重快速下降者，膽結石發生率增加，可能和膽汁組成改變有關；膽汁黏蛋白及鈣濃度上升促使膽固醇結晶及結石形成。

膽結石的症狀

上腹部的發脹、噁心、嘔吐等現象急性期可能會產生墨菲式徵候（Murphy's sign），突然出現上腹部的疼痛，且經常偏向稍右側。疼痛的最強點是在右上腹部，患者常因劇痛而抱著右側腹彎下腰來。疼痛會從上腹部擴散至右胸、右背、右肩等膽道之外的地方。

發作後會出現輕微的黃疸，使糞便呈灰白色、尿液呈濃褐色。這是因為膽石阻塞於膽管，膽汁無法流至腸內所致。右肋骨下面也會緊張與僵硬，手壓時會覺疼痛，也可觸摸到發腫的膽囊。

有關膽結石的治療方法，膽石的手術時期，尚無確切的定論。必須動手術去除膽石的情形有下列數種：併發穿孔和膽汁性腹膜炎。不斷復發膽石疝痛。膽石很大且大量阻塞於膽囊時，膽囊萎縮改變形狀時，膽石數目多時，醫生也會考慮是否該動手術。

膽囊中有膽石者，原則上是切除膽囊。若只去除膽石，膽石會輕易地再產生，在效果上並不理想。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中