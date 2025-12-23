自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》滑手機只掃標題 醫示警：將大腦4核心推向「低效模式」 老化

2025/12/23 12:27

胸腔專科醫師黃軒提出警告，長期不閱讀，大腦會「慢慢關機」，大腦4大區會慢慢變「頓」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

胸腔專科醫師黃軒提出警告，長期不閱讀，大腦會「慢慢關機」，大腦4大區會慢慢變「頓」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路知識量大爆炸，很多人閱讀習慣改變，胸腔專科醫師黃軒提出警告，長期不閱讀，大腦會「慢慢關機」，尤其已習慣快速看標題，會磨損大腦，一點一滴將大腦推向「低效模式」。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，就像手機若處於低電量模式，雖會運行，但常不順、有卡頓的感覺。他從神經影像研究來看，閱讀時同時啟動語言理解區（顳葉）、邏輯與推理區（前額葉）、記憶整合區（海馬迴）、情緒模擬與同理網絡（default mode network）。

黃軒說，這是一場全腦協作的高階任務。若成年人一旦長期不閱讀，最先退化的不是記憶，而是「深度思考的耐受力」。訓練大腦很容易做到，每天閱讀20-30分鐘，但這必須是有連續文字邏輯的閱讀，並非是碎片化短影音。

如此一來，黃軒認為，這個改變可以提升執行功能、強化記憶網絡、降低未來認知退化風險。他強調，大腦最怕的不是年齡，而是不再挑戰、訓練它。

