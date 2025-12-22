自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》秦綾謙帶子誤進不友善餐廳 醫：請厭童仔回到自己的角落吧！

2025/12/22 17:10

健康網》秦綾謙帶子誤進不友善餐廳 醫：請厭童仔回到自己的角落吧！

主播秦綾謙帶兒子上餐廳疑遇厭童症，婦產科醫師蘇怡寧直言：「請厭童仔回到自己的角落吧！」（取自秦綾謙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕新聞主播秦綾謙在臉書揭露，她帶著2歲1個月大的兒子去餐廳用餐，疑遇到厭童店家，服務生對幼兒不友善對待。自高鐵的寧靜車廂引發「厭童」爭議，婦產科醫師蘇怡寧直言：「請厭童仔回到自己的角落吧！」

蘇怡寧曾於臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，根據兒福聯盟在2020年進行的調查，顯示台灣社會中大概有16%的人，對孩子有較多負面感受，台灣厭童仔真的很多，大家要有心理準備，你不用預期這些人會消失，基本上我們的任務，只是把他們打回他們自己的角落，如此而已。

秦綾謙連發2則臉書，她表示，一進餐廳就被安排在外側靠走道送餐的位置，在爭取下，移到內側靠牆，卻被服務生唸，小孩碰到他們牆上的裝飾品（乾燥花跟便宜絨毛玩具），於是她將裝飾品移到離孩子遠一點，讓孩子手碰不到的位置，卻又被唸成：「改變了他們的『陳列概念』」。

最讓秦綾謙氣不過的是，孩子吃飯不小心把菜掉到地板上，她一直擦擦、撿撿，結果被收取跟一客餐點差不多價格的清潔費，還被唸了一頓。

蘇怡寧表示，家長付錢消費、沒有違反場所規定就可以，除非這個場所有特別規定，孩子需要學習社會規範才能成長，學習也是從真實世界中累積。你只在乎場所的「高級感」，卻忽略了「教育意義」，難道我們要在孩子懂事後，才讓他第一次接觸這個複雜的世界嗎？那只會讓他更不懂規範，而不是更懂。

蘇怡寧也提到，許多厭童症認為就是家長沒教好。他認為，這些大人正在教，但厭童症正在給孩子示範，一個沒有耐心又充滿敵意的成人又是什麼樣子。

秦綾謙今（22）日選擇不公布這個店家，她說，可能是那位服務人員的個人行為，且她當下根本沒手沒空把整個過程拍下來，如果現在公布店家，也只是讓後續更麻煩，媽媽上班又育兒已經很累了，實在不想再繼續應付這些鳥事。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中