健康網》秦綾謙帶子誤進不友善餐廳 醫：請厭童仔回到自己的角落吧！

主播秦綾謙帶兒子上餐廳疑遇厭童症，婦產科醫師蘇怡寧直言：「請厭童仔回到自己的角落吧！」（取自秦綾謙臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕新聞主播秦綾謙在臉書揭露，她帶著2歲1個月大的兒子去餐廳用餐，疑遇到厭童店家，服務生對幼兒不友善對待。自高鐵的寧靜車廂引發「厭童」爭議，婦產科醫師蘇怡寧直言：「請厭童仔回到自己的角落吧！」

蘇怡寧曾於臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，根據兒福聯盟在2020年進行的調查，顯示台灣社會中大概有16%的人，對孩子有較多負面感受，台灣厭童仔真的很多，大家要有心理準備，你不用預期這些人會消失，基本上我們的任務，只是把他們打回他們自己的角落，如此而已。

請繼續往下閱讀...

秦綾謙連發2則臉書，她表示，一進餐廳就被安排在外側靠走道送餐的位置，在爭取下，移到內側靠牆，卻被服務生唸，小孩碰到他們牆上的裝飾品（乾燥花跟便宜絨毛玩具），於是她將裝飾品移到離孩子遠一點，讓孩子手碰不到的位置，卻又被唸成：「改變了他們的『陳列概念』」。

最讓秦綾謙氣不過的是，孩子吃飯不小心把菜掉到地板上，她一直擦擦、撿撿，結果被收取跟一客餐點差不多價格的清潔費，還被唸了一頓。

蘇怡寧表示，家長付錢消費、沒有違反場所規定就可以，除非這個場所有特別規定，孩子需要學習社會規範才能成長，學習也是從真實世界中累積。你只在乎場所的「高級感」，卻忽略了「教育意義」，難道我們要在孩子懂事後，才讓他第一次接觸這個複雜的世界嗎？那只會讓他更不懂規範，而不是更懂。

蘇怡寧也提到，許多厭童症認為就是家長沒教好。他認為，這些大人正在教，但厭童症正在給孩子示範，一個沒有耐心又充滿敵意的成人又是什麼樣子。

秦綾謙今（22）日選擇不公布這個店家，她說，可能是那位服務人員的個人行為，且她當下根本沒手沒空把整個過程拍下來，如果現在公布店家，也只是讓後續更麻煩，媽媽上班又育兒已經很累了，實在不想再繼續應付這些鳥事。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法