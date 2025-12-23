自由電子報
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》一般外用止痛貼布，如何使用最好？

2025/12/23 09:00

專家表示，使用痠痛貼布還要注意時間不要太長，以4至6小時為宜，時間太久，藥效已經減弱，也容易造成皮膚負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／劉宇琦

肌肉疲勞、腰痠背痛是常見的毛病，許多人會使用痠痛貼布來緩解不適，但是痠痛藥布百百款，應該怎樣選擇？又該如何使用？

市售痠痛藥布依材質區分，可分為一般傳統藥膠布與水性藥布。一般藥膠布以樹脂類做為基劑，黏著性較好，但是過敏起藥疹的機率相對較高，撕除時容易連體毛黏起而造成疼痛，年長或皮膚脆弱者選用時要特別小心。

水性藥布則以高分子聚合物作基劑，黏性較差，但過敏機率也較低，有些產品會附上固定用背膠以防止脫落，可是某些人也會對背膠過敏，如果使用於四肢部位時建議搭網狀繃帶，可以避免這個困擾。

若依主成分來區分，大致可分為中藥與西藥。中藥成分以具有活血化瘀功效之藥物為主，適合跌打損傷、運動痠痛；西藥貼布則是添加消炎止痛劑，可應用於拉傷挫傷等狀況。使用時須注意，若已經口服止痛藥，就需考慮合併使用西藥貼布是否造成止痛藥劑量過大，同時也有重複用藥的問題！

痠痛貼布以4-6小時為宜

此外，一般藥布貼起來大多有清涼感，但有一類是強調溫熱感的貼布（如辣椒膏），貼起來雖有溫熱感，也可以促進局部血液循環，卻容易造成藥疹與皮膚受傷，而且處於發炎狀態的患部不建議使用此類貼布。

另外，使用痠痛貼布還要注意時間不要太長，以4至6小時為宜，時間太久，藥效已經減弱，也容易造成皮膚負擔。也不建議大面積使用，以免劑量太大造成身體負擔。如果使用後出現搔癢或疼痛等不適感時應馬上移除，患部皮膚表面受損或有傷口時，也不適合使用痠痛貼布！如果可以正確使用痠痛貼布，一定可以緩解不適並避免可能產生之副作用。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

