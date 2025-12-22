自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

北捷4死11傷恐攻 精神科醫：兇手放煙霧彈 催眠自己下手更兇殘

2025/12/22 16:46

 

專家分析，張文丟煙霧彈除方便行兇外，另有一個心理意義，一方面催眠自己，一方面也讓其看不清受害者面貌，下手更兇殘。（資料照）

專家分析，張文丟煙霧彈除方便行兇外，另有一個心理意義，一方面催眠自己，一方面也讓其看不清受害者面貌，下手更兇殘。（資料照）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕張文以放煙霧彈和長刀攻擊路人造成4死11傷恐怖案，衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，張文是在服志願役時才出現狀況，是遭受自戀式傷害後的恨世和厭世心態，進行報復行動，而丟煙霧彈除方便行兇外，另有一個心理意義，一方面催眠自己，一方面也讓其看不清受害者面貌，下手更兇殘。

精神科醫師沈政男表示，北捷隨機殺人案後，很多人都拿鄭捷和張文來比較與討論，兩人都沒有前科紀錄，鄭捷在求學階段換了幾所學校，張文則是在當志願役時遭受挫折，法官在鄭捷的判決書中提到「自戀式傷害」名詞，只是挫折人人都會有，到底什麼樣的屈辱會激起怨恨和報復，是解大規模隨機殺人的重要心理線索。

沈政男說，張文在犯案前一段間與家人親友疏離，因為此時已起了殺機，他在遭受「自戀式傷害」後，走入恨世、厭世，尋求報復的死胡同，若怨恨和報復力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受的舉動，就會導致殺的出路。

沈政男也說，張文可怕的是手段比鄭捷更決絕，先與家人斷聯，犯把租屋處、筆電燒了，就是「一個人對抗世界」的心態。他在北捷台北車站和中山站外放煙霧彈，是製造混亂、方便行兇，但也有另一層心理學的意義，即表示他在煙霧中，一方面催眠自己，另一方面也因此看不清楚受害者面貌，下手可以更加兇殘。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中