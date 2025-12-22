北捷4死11傷恐攻 精神科醫：兇手放煙霧彈 催眠自己下手更兇殘

專家分析，張文丟煙霧彈除方便行兇外，另有一個心理意義，一方面催眠自己，一方面也讓其看不清受害者面貌，下手更兇殘。（資料照）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕張文以放煙霧彈和長刀攻擊路人造成4死11傷恐怖案，衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，張文是在服志願役時才出現狀況，是遭受自戀式傷害後的恨世和厭世心態，進行報復行動，而丟煙霧彈除方便行兇外，另有一個心理意義，一方面催眠自己，一方面也讓其看不清受害者面貌，下手更兇殘。

精神科醫師沈政男表示，北捷隨機殺人案後，很多人都拿鄭捷和張文來比較與討論，兩人都沒有前科紀錄，鄭捷在求學階段換了幾所學校，張文則是在當志願役時遭受挫折，法官在鄭捷的判決書中提到「自戀式傷害」名詞，只是挫折人人都會有，到底什麼樣的屈辱會激起怨恨和報復，是解大規模隨機殺人的重要心理線索。

沈政男說，張文在犯案前一段間與家人親友疏離，因為此時已起了殺機，他在遭受「自戀式傷害」後，走入恨世、厭世，尋求報復的死胡同，若怨恨和報復力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受的舉動，就會導致殺的出路。

沈政男也說，張文可怕的是手段比鄭捷更決絕，先與家人斷聯，犯把租屋處、筆電燒了，就是「一個人對抗世界」的心態。他在北捷台北車站和中山站外放煙霧彈，是製造混亂、方便行兇，但也有另一層心理學的意義，即表示他在煙霧中，一方面催眠自己，另一方面也因此看不清楚受害者面貌，下手可以更加兇殘。

