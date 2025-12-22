健康網》常忘記話講到哪？ 百萬網紅：高糖、高澱粉正在偷走腦力

為了避免血糖震盪，加速大腦退化風險，專家建議，不要養成每天喝果汁的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾可能曾發生一下子忘記鑰匙放在哪裡，或是話講一半，突然忘了原本要說什麼的窘境。身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，這些「小健忘」不一定與老化有關，而是每天反覆出現的飲食選擇，特別是高糖、高精製澱粉的飲食型態，可能正悄悄加速大腦退化。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享食物與失智風險的關係。他表示，很多時候，我們攝取的糖分、葡萄糖的量，以及一天之中出現的血糖波動，看起來好像沒什麼大不了，但其實其中很大一部分，正是在影響大腦與記憶力。

卡洛斯·賈拉米洛說明，當民眾經常攝取白麵包、甜點、含糖飲料、精製穀類、白飯或高澱粉食物時，血液中的葡萄糖會快速上升，形成頻繁的血糖高峰。身體為了處理這些糖分，必須大量分泌胰島素，短期看似正常，但若天天反覆發生，便容易造成胰島素阻抗，進而引起慢性發炎與代謝失衡。而在這個發炎開始出現的時候，付出最昂貴代價的器官之一，就是大腦。

研究顯示，當出現胰島素阻抗時，大腦中負責記憶與學習的海馬迴功能會逐漸下降，可能導致記憶力變差、專注力降低。這也是為什麼有些年紀不大的上班族，常在吃完午餐後感到昏沉、注意力渙散，甚至連剛交代的事情都想不起來。

卡洛斯·賈拉米洛提到，如果你發現三酸甘油脂偏高、腰間脂肪增加、腹部隆起，或出現脂肪肝，這些都可能代表飲食已經失衡。

3原則照顧大腦健康

為了保護大腦，避免退化，甚至降低失智症風險，卡洛斯·賈拉米洛強調，關鍵在於「穩定血糖」。他建議做到以下3項原則，可以保護自身與大腦健康：

●每一餐建立良好的飲食結構

包括足夠的優質蛋白質、充足的膳食纖維，以及適量的健康脂肪。蛋白質有助延緩血糖上升，纖維能減少血糖波動，而健康脂肪則能提供大腦所需的營養。

若已有代謝問題，應暫時完全避免精製澱粉與甜食；若狀況正常，也要大幅減量。最好避免經常飲用果汁，甜點與甜食留到週末即可。

●餐後步行15分鐘

餐後靜坐不動容易讓血糖快速升高，建議餐後步行10至15分鐘，有助降低血糖高峰，減少對大腦衝擊。

●良好睡眠同樣不可或缺

長期睡眠不足會干擾荷爾蒙調節，使隔天血糖更不穩定，也更容易感到飢餓與疲倦，形成惡性循環。

卡洛斯·賈拉米洛總結，大腦的老化並非不可逆的運氣，而是每天選擇的結果。如果身體已發出健忘、疲勞的訊號，就不要忽視它。從下一餐開始：增加蛋白質、多吃蔬菜、飯後走走、早點睡覺。只要改變這些小事，不僅能保護大腦，更能守護生活品質。

