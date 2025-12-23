自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》呷飯吃過快 飽了胃苦了腦 營養師：等等就愛睏

2025/12/23 08:19

避免餐後血糖爆表，營養師張馨方提供「穩血糖不想睡」的4大吃法；圖為情境照。（圖取自freepik）

避免餐後血糖爆表，營養師張馨方提供「穩血糖不想睡」的4大吃法；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐啃麵包、三明治，胡亂吞下肚，總覺得昏昏欲睡，很多人都覺得是前一夜沒睡好，而不知元凶其實是早餐的澱粉或糖分過高。營養師張馨方指出，「血糖震盪」這個殺手級，會讓餐後的精神提不起來。

張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享，一吃完飯就昏昏欲睡，不一定是因為你太累，可能是血糖正在「大起大落」。她解析，可能是主食集中、蔬菜與蛋白質不足；習慣白飯、白麵、麵包、甜點一次吃好吃滿；吃飯速度快、幾乎沒咀嚼；餐後立刻久坐、不活動。

張馨方提供「穩血糖不想睡」的吃法：

●餐盤比例先調整：半盤蔬菜+足量蛋白質，再搭配適量全穀類主食。

●選對澱粉來源：糙米、五穀飯、地瓜取代精製白飯。

●搭配關鍵營養素：礦物質鎂、鉻及維生素B群，有助能量代謝與血糖穩定。

●餐後輕活動10+15分鐘：促進葡萄糖利用，比灌咖啡更有效。

張馨方指出，餐後嗜睡不是正常老化，而是身體在提醒你「這餐血糖太刺激」。吃對比例、選對食物，精神自然回來，下午也不再靠意志力硬撐。

