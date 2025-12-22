自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

背後存在罪魁禍首？ 新冠後遺症持續可能與合併感染相關

2025/12/22 14:53

對數百萬患有新冠後遺症的人來說，呼吸困難、思維遲鈍和深度疲勞等症狀在感染後持續存在。圖為示意圖。（擷自freepik）

對數百萬患有新冠後遺症的人來說，呼吸困難、思維遲鈍和深度疲勞等症狀在感染後持續存在。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕對於數百萬患有新冠後遺症的人來說，呼吸困難、思維遲鈍和深度疲勞等症狀在感染後持續存在，且原因不明。1項發表在《eLife》 期刊上的綜述性研究指出，新冠後遺症持續的現象可能與合併感染相關。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，包括美國羅格斯大學健康中心專家在內的17位科學家在《eLife》 上表示，在感染新冠病毒之前或期間獲得的感染，可能會導致症狀持續數月甚至數年。

這項新綜述最有力的證據之一與EB病毒（Epstein-Barr virus ，EBV）有關，該病毒可引起單核細胞增多症。近95%成年人體內都帶有EB病毒，處於潛伏狀態，通常沒有症狀，直到發生諸如新冠肺炎之類的事件破壞免疫系統，才使病毒重新活躍起來。

1項早期研究發現，約2/3的新冠後遺症患者體內存在近期EB病毒活動的跡象。後續研究進一步證實，EB病毒的再度活躍化與新冠後遺症的常見症狀有關，包括持續疲勞以及思考和記憶問題。

研究團隊指出，結核病也被認為是新冠病毒感染的潛在誘因。全球約有1/4的人口攜帶潛伏性結核病。有證據表明，新冠病毒會減少負責控制結核病的免疫細胞，這可能導致結核病復發。這種關聯似乎是雙向的，因為結核病感染也可能導致新冠病情加重。

研究團隊聲稱，合併感染發生的時間可能與涉及哪些感染同樣重要。新冠肺炎之前的感染可能會削弱免疫防禦能力，新冠肺炎急性期的感染可能會加劇組織損傷，之後出現的感染則可能「利用」持續存在的免疫功能障礙。

研究團隊強調，此結論仍存在重要限制。雖然關聯性在生物學上是合理的，但仍未被證實。目前尚無研究證明，任何特定合併感染與新冠長期症狀之間存在直接因果關係。

研究人員說，要證實假設需要進行大規模人群研究和動物實驗。因為缺乏能夠準確反映新冠長期症狀的可靠動物模型，所以研究進展較緩慢。

