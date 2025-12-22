自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》北市抽驗反式脂肪4件不符規定 恐增心血管疾病風險

2025/12/22 14:35

台北市衛生局抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，共4件不符規定。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，共4件不符規定。（台北市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市衛生局於早餐店、超市等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，今（22）公布查核結果，共4件不符規定，包裝標示反式脂肪含量為0，竟檢出含有反式脂肪，已違反食品安全衛生管理法規定。根據衛福部衛教資料指出，每天只要攝取少量（4至5公克）的反式脂肪，就會增加血液中的壞膽固醇，提高23%罹患心血管疾病的風險。

台北市衛生局表示，有4件不符規定，其中「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，惟每100公克產品檢出之反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示之允許誤差範圍，而未依實際數值標示。

衛福部衛教資料表示，研究已經證實，每天只要攝取少量（4至5公克）的反式脂肪，就會增加血液中的壞膽固醇、降低好膽固醇，還會增加三酸甘油酯，讓血管容易阻塞及發炎，並提高23%罹患心血管疾病的風險；甚至有研究發現，反式脂肪與不孕、失智、乳癌、糖尿病等都有關係，是民眾感覺不到的健康殺手。

國民健康署提供消費者2招，盡量選擇天然原態的食物，少吃加工食品（酥炸、烘培食品等），並注意食品標示，選擇不含反式脂肪的食品，以確保享受美食時，能夠嚴格把關，避免吃到反式脂肪：

●選天然

少吃以氫化油、烤酥油和人造奶油製作的烘焙食物、酥炸食品（炸雞、鹽酥雞等）及有餡的糕點餅乾（捲心餅乾、奶酥、甜甜圈、鳳梨酥、巧克力棒、千層派、蛋捲、巧克力蛋糕）、泡麵、奶精等。

另外，堅果種子含豐富單元不飽和脂肪酸、鈣、鉀、鎂、維生素E等營養素，建議民眾每日攝取約一湯匙的堅果種子（約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒） 。

●看標示

購買時細看營養標示，選擇反式脂肪含量「0」的食物 。

根據世界衛生組織指出，若將總熱量2%反式脂肪的熱量完全以單元及多元不飽和脂肪取代，可減少23%心血管疾病的死亡率；若於總熱量中降低0.5%來自反式脂肪的熱量攝取，可減少3%的中風死亡，以及6%的冠心病死亡機率。

