健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

護理師發燒不敢請假仍撐上班 急診醫：醫護總把自己排最後

2025/12/22 14:48

護理師發燒不敢請假仍撐上班，因單位人力短缺不敢請假，凸顯醫護人員往往把自己排在最後一位的現實；圖為情境照。（圖取自freepik）

護理師發燒不敢請假仍撐上班，因單位人力短缺不敢請假，凸顯醫護人員往往把自己排在最後一位的現實；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北市19日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，除了傷者狀況備受關注外，第一線醫療人員的處境也成焦點。臉書粉專「超級白急診醫師」今發文分享一段急診夜班的真實經歷，揭露醫護人員長期在高壓與人力吃緊下，往往把自己排在最後一位的無奈現實，並誇讚：「最近事件裡，下班還挺身而出的急診前輩，更是大家心中的楷模。」

該名急診醫師表示，凌晨在支援醫院急診值班時，一名年輕人因發燒前來就醫，起初因對方僅「前一晚才發燒」便半夜掛急診，讓他一度感到不耐。深入問診後才得知，該名患者其實是某醫學中心的護理師，因照顧A型流感病人而被傳染，卻因單位人力短缺不敢請假，甚至自費施打抗病毒藥物，希望能盡快回到工作崗位。

他感慨，許多投入醫療工作的人，最初都懷抱著奉獻與救人的理想，也因此在關鍵時刻義無反顧挺身而出，甚至下班途中遇到OHCA，也會立刻跳下機車投入CPR，成為同業眼中的楷模。

然而，這名醫師也反思，在教導醫學生全人醫療時，他反而不斷強調先顧好自己的「身、心、社、靈」，與其一味鼓勵燃燒自己，不如先學會適度自私，才能走得長遠、善良得更久。他最後主動替該名護理師開立診斷書建議休養，對方猶豫再三才點頭離開，卻也讓他忍不住擔心，「他白天，大概還是會去上班吧。」

