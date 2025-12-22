自由電子報
健康 > 護眼顧齒

高雄榮總研發非侵入性奈米眼藥水 獲國家新創獎

2025/12/22 13:46

高雄榮總鄭珮妏教授（右）、陳瑛瑛主任（左）共同投入研究，榮獲國家新創獎等殊榮。（高榮提供）

高雄榮總鄭珮妏教授（右）、陳瑛瑛主任（左）共同投入研究，榮獲國家新創獎等殊榮。（高榮提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮總研究團隊以「奈米眼藥水平台應用於糖尿病白內障之預防與治療」，運用科技讓光明再現，創新研發成果連續獲得肯定，先奪台北國際技術博覽會鉑金獎，再榮獲國家新創獎，由鄭珮妏教授、陳瑛瑛主任等人共同研發，2人代表受獎。

該研究聚焦於糖尿病病人常見且臨床介入選項有限的白內障問題，結合奈米藥物遞送技術與既有藥物基礎，建立具高度轉譯潛力的創新眼藥水平台，使疾病早期就介入治療，提供更溫和、非侵入性的醫療新選擇。

高榮「奈米眼藥水平台應用於糖尿病白內障之預防與治療」，今年先於台北國際技術博覽會（Taipei International Invention & Technology Exhibition）中榮獲鉑金獎（Platinum Award）；近日再獲第22屆國家新創獎的肯定，結合臨床導向創新研究，逐步邁向成熟、多方驗證的成果。

高榮今表示，台北國際技術博覽會是國際性發明與技術交流平台，鉑金獎代表創新性與應用潛力的最高等級肯定；國家新創獎則為國內指標性創新獎項，評選重點涵蓋臨床價值、社會影響力及後續轉譯可行性。

高榮強調，「奈米眼藥水平台應用於糖尿病白內障之預防與治療」研究成果能連獲2大重要獎項，證明相關研究內容已符合實際醫療需求與臨床導入方向，未來除提升醫療品質，也將為病人帶來更具前瞻性的照護方案。

