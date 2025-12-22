自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

台南成立5處社區心理衛生中心 打造更友善支持網路

2025/12/22 13:43

南市衛生局今發表年終業務成果，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸。（記者王涵平攝）

南市衛生局今發表年終業務成果，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕南市衛生局今發表年終業務成果，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸，至今已成立5處社區心理衛生中心，建置1里1專責制度，提供更可近的心理支持服務，展現台南打造「更安心、更健康」城市。

衛生局長李翠鳳指出，心理健康與職能培力雙軌並進，積極強化社區心理衛生服務，至今已成立5處社區心理衛生中心，同時推動「好心情健康工作坊」，與精神復健機構合作，以實務訓練方式協助精神康復者建立技能，包括居家整理今年共辦理440場次累計1396人次參與、烘焙訓練今年共辦理31場次累計220人次參與，及洗車今年共辦理3場次，累計27人次參與）等，協助考取證照、媒合庇護職場，同時舉辦多元交流活動，強化其社會連結。

此外，食藥安全再升級，稽核實務持續推行智慧稽查系統，截至今年已涵蓋13大業務及55種電子表單。檢驗量能領先全國，持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1353項（較去年增加22項），涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證，今年度新增項目含茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，牡蠣物種鑑別檢驗更是六都唯一檢驗項目。假日輕急症中心看診量為六都第一。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中