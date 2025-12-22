台南成立5處社區心理衛生中心 打造更友善支持網路

南市衛生局今發表年終業務成果，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕南市衛生局今發表年終業務成果，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸，至今已成立5處社區心理衛生中心，建置1里1專責制度，提供更可近的心理支持服務，展現台南打造「更安心、更健康」城市。

衛生局長李翠鳳指出，心理健康與職能培力雙軌並進，積極強化社區心理衛生服務，至今已成立5處社區心理衛生中心，同時推動「好心情健康工作坊」，與精神復健機構合作，以實務訓練方式協助精神康復者建立技能，包括居家整理今年共辦理440場次累計1396人次參與、烘焙訓練今年共辦理31場次累計220人次參與，及洗車今年共辦理3場次，累計27人次參與）等，協助考取證照、媒合庇護職場，同時舉辦多元交流活動，強化其社會連結。

此外，食藥安全再升級，稽核實務持續推行智慧稽查系統，截至今年已涵蓋13大業務及55種電子表單。檢驗量能領先全國，持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1353項（較去年增加22項），涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證，今年度新增項目含茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，牡蠣物種鑑別檢驗更是六都唯一檢驗項目。假日輕急症中心看診量為六都第一。

