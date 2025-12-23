健康網》喝咖啡護肝還是傷身？ 專家揭檢測慢代謝者的5症狀

一喝咖啡就心悸？專家示警，你可能是慢代謝者；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾覺得奇怪，明明喝咖啡的時間已提早到上午10點以前，怎麼晚上還是睡不好？科博特診所院長劉柏仁指出，這一切取決於個人的基因，有些民眾屬於快代謝者，有些則是慢代謝者，全球大約有一半的人口屬於後者，一旦喝下咖啡1小時後，感覺坐立難安、手微微發抖，或是講話速度不自覺變快，建議先暫停飲用，或是將攝取量降至每日100mg以下（約半杯美式），觀察身體的變化。

經常有人會問，喝咖啡到底對身體好不好？劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，這是一個沒有標準答案的問題，因為一切取決於基因。咖啡本身富含綠原酸等抗氧化劑，對某些人來說是「護肝神藥」；但對另一群人來說，它卻可能是導致高血壓、焦慮、甚至增加腎臟負擔的「隱形毒藥」。

劉博仁比喻，咖啡因進入人體後，主要在肝臟進行代謝，這是功能醫學中所謂的肝臟第一階段解毒路徑。這裡有一個關鍵的主角，叫做CYP1A2（細胞色素P450 1A2）酵素。你可以把 CYP1A2 想像成肝臟裡的一台「碎紙機」。這台機器的運作效率，是由你的基因決定：

1.快代謝者：

你的「碎紙機」馬力全開！咖啡因一進來很快就被分解掉。這類人喝咖啡，咖啡因在體內停留時間短，副作用少，反而能享受到咖啡多酚帶來的抗氧化、護心、護肝效益。

2.慢代謝者：

你的「碎紙機」運轉比較慢，甚至容易「卡紙」。咖啡因在體內的半衰期顯著延長，甚至長達8-10小時以上。這意味著，咖啡因會長時間刺激你的交感神經與腎上腺素，讓血管處於收縮狀態。根據全球基因庫與多項流行病學統計，大約有 50%的人口屬於「慢代謝者」。

如何判斷自己屬於慢代謝者？

如果民眾不打算做基因檢測，劉博仁進一步說明，如果喝完咖啡後出現以下5症狀，這就是身體在對你亮紅燈：

●莫名的焦慮與手抖：喝完1小時內，感覺坐立難安、手微微發抖，或是講話速度不自覺變快。

●睡眠障礙：這是最典型的特徵。如果你早上10點喝咖啡，晚上12點大腦還在高速運轉無法關機，代表你的代謝速度極慢。

●血壓波動：這是許多高血壓患者忽略的細節。慢代謝者喝完咖啡後，收縮壓容易顯著上升。

●腸胃不適：感到胃酸逆流、胃部絞痛或神經性的腸胃緊縮感。

●心悸：明顯感覺到心跳加速、重擊或是漏一拍。

劉博仁建議：如果民眾中了上述2項以上，最好先暫停飲用咖啡，或是將攝取量降至每日100mg 以下（約半杯美式），觀察身體的變化。研究表示，慢代謝者每天喝3杯以上咖啡，罹患高血壓的風險增加了約 2.5 倍，且伴隨蛋白尿（腎臟過濾壓力）的風險顯著上升。相反地，快代謝者每天喝 3 杯咖啡，罹患高血壓或腎臟功能異常的風險沒有增加，甚至有保護作用。

劉博仁總結，慢代謝者或許一杯溫熱的綠茶、南非國寶茶，或是低咖啡因的飲品，才是身體真正需要的療癒。了解基因，尊重體質，才是通往健康的捷徑。

