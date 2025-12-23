健康網》晚上8點後該戒糖嗎？ 營養師：想好睡不妨「這時間」享用

晚上貪吃甜食，有時會導致整夜翻來覆去睡不安穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常有攝取添加糖的機會，一旦吃太多，將可能增加心臟病、第2型糖尿病以及睡眠品質差的風險。若在睡前攝取高糖食物，會引起血糖急升急降，讓人睡不安穩。專家指出，如果夜間吃甜點後容易頻繁醒來，你可能更適合將甜點提前到白天享用。

《EatingWell》網站報導，營養師瓦爾・華納（Val Warner）說明，糖並非都一樣。「天然存在於食物中的糖，能提供纖維、維生素與礦物質；而添加糖通常存在於更精緻，與超加工的食物中。」過量攝取添加糖才與健康負面影響有關。

糖分影響睡眠

當你攝取高添加糖食物，例如糖果或烘焙點心後血糖會上升，身體會釋放胰島素，將葡萄糖運送進入細胞以提供能量。這個過程完全正常。但若血糖在晚上急速上升，就可能干擾調節睡眠、清醒周期的荷爾蒙微妙平衡。

華納解釋，大量添加糖會造成血糖快速飆升，觸發胰島素釋放以降低血糖， 若血糖隨後快速下降，身體可能釋放皮質醇與腎上腺素等荷爾蒙將其拉回，結果在本該入睡時，反而感到精神亢奮。

研究顯示，高添加糖飲食與睡眠時間縮短、夜間醒來頻率增加有關。這也解釋了為什麼晚上貪吃甜食，有時會導致整夜翻來覆去睡不安穩。

攝取添加糖的「截止時間」

民眾一天中睡前的最後一餐或點心的時間，會影響身體處理糖分的能力。

營養師珍妮・芬克（Jenny Finke）說明，隨著一天結束，消化速度減慢，胰島素敏感度下降，身體管理大量糖分的能力也會變差。理想情況下，最後一餐應該在睡前2-3小時食用，這樣可以給予身體時間消化與處理餐點中的糖或碳水化合物。

芬克還說，這樣的間隔有助於在褪黑激素上升時維持血糖穩定，並支持最佳睡眠品質。

不過，並不存在一個適合所有人的「糖分宵禁」時間。關鍵是傾聽身體的訊號，如果你發現夜間吃甜點後容易精神亢奮或頻繁醒來，可能會更適合將甜點提前到白天享用。

如果睡前真的餓了，完全不吃並不是解決之道，因為空腹入睡反而可能讓入睡與維持睡眠變得更困難。華納建議，不妨選擇含蛋白質、健康脂肪、纖維與複合碳水化合物的點心，以維持血糖穩定。這種均衡能減緩消化速度，避免血糖急升急降，進而干擾深度恢復性睡眠。

華納總結，最終重點不在於完全戒掉甜食，而是如何享用它們。「重點在於搭配正確的食物，而不是限制自己。」

