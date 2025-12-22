柳奇醫院攜手樹谷農場 動物療癒陪伴失智長者

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動，展露笑容。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動，展露笑容，直呼好玩，護理部長蕭素秋表示，如效果不錯，將推廣至鹽水等社區服務據點。

「小小動物療癒師 動物麻吉GO」課程今日上午在醫院生活大樓戶外舉行，奇憶學堂柳營班近20位長輩參與，柳營奇美醫院院長周偉倪主持開課，樹谷農場場長王米玲與工作人員載運動物前來陪伴學員，近距離接觸溫馴可愛的小動物，透過「人氣療癒師」陪伴與互動，為長者身心靈帶來溫暖及療癒能量。

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，長者直呼好玩。（記者王涵平攝）

首先讓長者拿著毛巾包覆在兔子身上，感受兔子在手心蹦跳，有兔子突然掙脫竄逃，農場與醫院人員趕忙圍捕抓回，還有讓長者拿奶瓶餵食小羊，小羊喝奶時可愛模樣，讓長者專注觀察互動，同時也有小蜥蜴讓長者趴在肩上，整個體驗過程讓長者逐漸展露笑容，氣氛溫馨。有長輩回想起年輕時在鄉下飼養家畜的生活點滴，笑著與身旁的人分享，增添更多交流與情感連結。

周偉倪表示，失智照護不僅是醫療介入，更需要從情感與生活層面給予支持。多項研究顯示，動物輔助療癒可透過感官刺激與情感互動，有助於延緩失智症的認知退化，並改善情緒穩定度、專注力與社交參與，看見長輩與動物之間自然且有趣的互動，並主動與護理師及農場工作人員交流、提問，顯示動物療癒不僅帶來情緒上的放鬆，也促進主動參與與表達。

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動。（記者王涵平攝）

