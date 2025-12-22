自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

柳奇醫院攜手樹谷農場 動物療癒陪伴失智長者

2025/12/22 11:23

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動，展露笑容。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動，展露笑容。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動，展露笑容，直呼好玩，護理部長蕭素秋表示，如效果不錯，將推廣至鹽水等社區服務據點。

「小小動物療癒師 動物麻吉GO」課程今日上午在醫院生活大樓戶外舉行，奇憶學堂柳營班近20位長輩參與，柳營奇美醫院院長周偉倪主持開課，樹谷農場場長王米玲與工作人員載運動物前來陪伴學員，近距離接觸溫馴可愛的小動物，透過「人氣療癒師」陪伴與互動，為長者身心靈帶來溫暖及療癒能量。

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，長者直呼好玩。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，長者直呼好玩。（記者王涵平攝）

首先讓長者拿著毛巾包覆在兔子身上，感受兔子在手心蹦跳，有兔子突然掙脫竄逃，農場與醫院人員趕忙圍捕抓回，還有讓長者拿奶瓶餵食小羊，小羊喝奶時可愛模樣，讓長者專注觀察互動，同時也有小蜥蜴讓長者趴在肩上，整個體驗過程讓長者逐漸展露笑容，氣氛溫馨。有長輩回想起年輕時在鄉下飼養家畜的生活點滴，笑著與身旁的人分享，增添更多交流與情感連結。

周偉倪表示，失智照護不僅是醫療介入，更需要從情感與生活層面給予支持。多項研究顯示，動物輔助療癒可透過感官刺激與情感互動，有助於延緩失智症的認知退化，並改善情緒穩定度、專注力與社交參與，看見長輩與動物之間自然且有趣的互動，並主動與護理師及農場工作人員交流、提問，顯示動物療癒不僅帶來情緒上的放鬆，也促進主動參與與表達。

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院今日開辦動物療癒課程，奇憶學堂失智長者與兔子、小羊、蜥蜴等可愛動物互動。（記者王涵平攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中